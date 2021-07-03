«Эрмитаж-Урал» наконец-то открылся, а свердловчане попали в число номинантов премии «Индустрия», – лучшее в номере за 3 июля.

Доброе утро, дорогие читатели! Рассказываем о самых любопытных текстах в свежем номере «Областной газеты».

* Сегодня начинает работать культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал», открытие которого так долго ждали. От момента заключения соглашения о создании центра «Эрмитаж-Урал» до финальной точки прошло семь непростых лет. Отчасти новый центр можно считать филиалом Государственного Эрмитажа, хотя инициаторы этого масштабного проекта называют его спутником. Теперь это без преувеличения лучшая выставочная площадка региона. На первой выставке «От романтизма к импрессионизму» зрители увидят работы Ван Гога, Гогена, Моне, Сезанна, Родена и других известных на весь мир художнико

* В понедельник на главной стратегической сессии ИННОПРОМа, в которой примет участие премьер-министр России Михаил Мишустин, по традиции вручат Национальную промышленную премию РФ «Индустрия». В этом году на премию номинирована свердловская компания «БиоМикроГели», которая представила на экспертную оценку своё средство для очистки разливов нефти, промышленных сточных и оборотных вод. Премия вручается с 2014 года, за это время среди лауреатов и номинантов свердловчан не было.

* Сегодня жители многих многоквартирных домов самостоятельно облагораживают палисадники – благодаря их усилиям в клумбах появляются самые разнообразные цветы. «Областная газета» пообщалась с двумя свердловчанами, которым удалось преобразить свой двор.