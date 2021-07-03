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3 июля 2021, 10:00

Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина поздравили сотрудников и ветеранов ГИБДД с профессиональным праздником

ГИБДД

Губернатор и председатель Законодательного собрания Свердловской области поблагодарили инспекторов и ветеранов службы за добросовестный труд.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель Законодательного собрания региона Людмила Бабушкина поздравили сотрудников и ветеранов Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) с профессиональным праздником. Сегодня, 3 июля, со дня образования службы исполнилось 85 лет.

Глава региона отметил, что в современной жизни число автотранспорта и интенсивность дорожного движения стремительно увеличиваются. В связи с этим возрастает значимость работы ГИБДД. По его словам, уральские госавтоинспекторы вносят весомый вклад в реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициируют работы по ремонту и приведению дорог в надлежащее состояние.

«Благодарю вас за добросовестную службу, надёжное обеспечение безопасности на уральских дорогах, весомый вклад в социально-экономическое развитие региона, повышение качества жизни уральцев. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов в работе на благо России и Свердловской области!», - обратился к госавтоинспекторам Евгений Куйвашев.

Людмила Бабушкина обратилась к сотрудникам ГИБДД от имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и от себя лично. «Мы гордимся инспекторами, которые своим примером достойного исполнения служебного долга укрепляют общественное доверие к органам внутренних дел. Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной инспекции безопасности дорожного движения! Желаю вам успехов в служебной деятельности, крепкого здоровья, счастья и благополучия!» - сказала Людмила Бабушкина.

С полными текстами поздравительных обращений вы можете ознакомиться на первой полосе свежего номера «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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