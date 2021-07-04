В Сысерти появятся гольф-клуб, теннисный центр, природный парк и культурно-туристический кластер. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области появится Уральская образовательная резиденция. Соглашение о сотрудничестве в реализации уникального проекта 4 июля подписали губернатор Евгений Куйвашев, глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских и учредитель АНО «Центр развития результативного образования» Андрей Комаров.

Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, церемония подписания состоялась на площадке ИННОПРОМа Golf Challenge 2021.

Соглашение подразумевает, что образовательная резиденция будет образована на территории Сысертского ГО. Она станет инновационной многофункциональной площадкой для реализации краткосрочных круглогодичных программ дополнительного и общего образования. Благодаря принятому решению, будет налажено взаимодействие по созданию условий для реализации проектов в сфере образования. Также будут применены механизмы государственно-частного партнёрства.

«Мы договорились, что к созданию программ обучения здесь подключатся наши промышленники и предприниматели. Это позволит учитывать реальные потребности нашего региона в специалистах и готовить их уже с самого юного возраста», – сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Предполагается, что проект будет реализован к 2024 году в формате концессии. В него намерены вложить 1,6 миллиарда рублей. Более 500 миллионов рублей из них вложат частные инвесторы. Эти средства будут направлены на создание архитектурной концепции и подготовку проектной документации. Функции оператора образовательной деятельности возьмёт на себя «Центр развития результативного образования».

«Проект строительства «Уральской образовательной резиденции» создаётся в ответ на растущий запрос на программы дополнительного образования в нашей стране. Инновационный комплекс должен стать центром притяжения и развития лучших практик дополнительного образования в России и способствовать повышению инвестиционной привлекательности и инновационного потенциала Свердловской области, в том числе за счёт формирования современной инфраструктуры для круглогодичного обучения, комфортного проживания и оздоровления школьников и учителей», – сказал учредитель «Центра развития результативного образования» Андрей Комаров.

В Сысертском районе появятся гольф-клуб мирового уровня, современный теннисный центр, природный парк «Бажовские места» и создаваемый в историческом центре Сысерти обширный культурно-туристический кластер.

«Мы рассчитываем на квоту в Уральской образовательной резиденции для сысертских детей, которые смогут тут заниматься по программам дополнительного образования – в формате загородного лагеря, который будет работать круглый год», – отметил глава Сысертского ГО Дмитрий Нисковских.

Комплекс площадью 16 тысяч квадратных метров позволит развивать новые образовательные форматы, расширяющие рамки школьной программы с учётом потребностей рынка труда в специалистах с цифровыми компетенциями и soft skills. На площадках резиденции смогут проходить обучение до 2,5 тысяч человек в год.

Напомним, в День молодёжи, 27 июня, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил ранее заброшенный железоделательный завод Турчаниновых-Соломирских в Сысерти. На его площадке он пообщался с молодыми уральцами, которые создают здесь креативный кластер для привлечения туристов.