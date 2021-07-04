При крушении самолёта на Филиппинах погибли 29 человек

Пропавшими без вести считаются 17 человек. Фото: Александр Зайцев

На юге Филиппинских островов произошло крушение транспортного военного самолёта. В результате катастрофы погибли по меньшей мере 29 человек.

По последним данным, погибли не менее 29 человек, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Уильям Гонзалес, передает Inquirer.

Чиновник рассказал, что люди скончались непосредственно на месте катастрофы. Еще 17 человек считаются пропавшими без вести. Также известно, что выжили 50 человек. Все они госпитализированы.

C-130 Hercules вооруженных сил Филиппин разбился при заходе на посадку на острове Холо в провинции Сулу. В Минобороны сообщали, что на борту находились 92 человека, включая восемь членов экипажа. Также самолёт транспортировал пять боевых машин.