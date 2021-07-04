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4 июля 2021, 20:11

С началом новой недели в Свердловскую область придёт прохлада

похолодание

Жара отступит, но дожди будут маловероятными

С началом новой недели в Свердловскую область придёт долгожданная прохлада. Температура воздуха снизится, вероятны дожди.

Как сообщили в пресс-службе Уральского управления по гидрометеорологии, днём 5 июля на территории Среднего Урала воздух прогреется до +18... +23°C. Ожидается усиление северо-восточного ветра до 5-10 метров в секунду. При грозе возможны порывы до 15-18 метров в секунду.

6 июля будет переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут +20... +25°C днём, и +6... +11°C - ночью. Ветер ожидается северных направлений, силой 4-9 метров в секунду.

На 7 июля прогнозируют переменную облачность, местами возможны небольшие дожди. Ночью будет прохладно - +7... +12°C. Днём будет много теплее - +23... 28°C. Прогнозируют северный, северо-восточный ветер, силой 3-8 метров в секунду.

Погода в Екатеринбурге будет схожей. В понедельник ожидается преимущественно без осадков, воздух прогреется до +22°C. Ветер будет северного и северо-восточного направлений, силой 5-10 метров в секунду.

Во вторник и среду в столице Урала будет чуть теплее - до +26°C. Существенных осадков ожидать не стоит.

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Областная газета Свердловской области

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