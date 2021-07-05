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5 июля 2021, 10:55

В Екатеринбурге стартует ИННОПРОМ-2021

ИННОПРОМ

XI Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 5 по 8 июля. Фото: Павел Ворожцов.

Сегодня в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» стартует международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2021. Программа мероприятий распланирована до 8 июля включительно.

Церемония открытия начнётся в 11:30. Далее состоится главная стратегическая сессия "Гибкое производство. Максимальная адаптация", на которой выступит председатель Правительства России Михаил Мишустин. В числе спикеров также значится министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Напомним, премьер-министр прибыл в столицу Урала накануне. Помимо выступления на сегодняшней сессии, он вручит Национальную промышленную премию «Индустрия», посетит социальные и промышленные объекты, а также встретится с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

XI Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 5 по 8 июля. Тема выставки «Гибкое производство». Страна-партнёр выставки – Италия.

В рамках деловой программы запланировано более 150 мероприятий, ключевые деловые мероприятия Среднего Урала пройдут на стенде региона. С полной программой можно ознакомиться тут.

По данным отделения по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, полицейскими во взаимодействии с иными ведомствами и организаторами выработан план мероприятий по обеспечению безопасности гостей площадки.

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Областная газета Свердловской области

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