К 300-летию города тагильчане путешествуют во времени

Закладывая капсулу времени, выпускники Высокогорского пожелали, чтобы потомки не болели коронавирусом. Фото: Галина Соколова

На пороге 300-летия Нижнего Тагила его жители всё чаще задумываются о связи времён. Кроме путепровода, соединяющего два берега Тагильского пруда, они реализуют проекты, объединяющие историю города с его настоящим и будущим. На прошедшей неделе стартовали сразу три таких проекта.

Послание в 2051 год

Выпускники-отличники Высокогорского многопрофильного техникума написали письма студентам будущего. В колонну у входа в учебное заведение они замуровали капсулу времени.

– Мы написали, как интересно прошли студенческие годы: про победы в предметных олимпиадах и спортивных состязаниях, про любимых педагогов, – рассказывает обладательница красного диплома Маша Байбакова.

– А ещё написали, как учились на дистанте, и пожелали ребятам будущего никогда не болеть коронавирусом, – добавляет её подруга, тоже отличница, Маша Русанова.

На выпускной линейке ребята договорились встретиться в 2051 году, познакомиться с выпускниками альма-матер и вместе с ними вскрыть капсулу.

Демидовский сад – заново

Три века назад в Нижнем Тагиле по велению заводчика Никиты Демидова был разбит сад. В народе его называли «Никитушкиным». Растения привозились со всего света и поражали тагильчан своей экзотичностью. Специалисты нижнетагильской станции юных натуралистов решили заложить в центре города сад в лучших демидовских традициях.

На участке возле станции уже появились опытные грядки и розарий. Также педагоги и юные ботаники намерены вырастить плодовые деревья, входившие в коллекцию Демидовских садов – всего 18 видов растений. Реализации проекта помогло техническое перевооружение станции, получившей благотворительный грант от нижнетагильских металлургов – 300 тысяч рублей. На эти средства закуплен садовый инвентарь, а также ноутбук, телевизор и документ-камера для проведения теоретических занятий.

– Мы решили совместить историю и наши знания по биологии, восстановить для жителей города частичку тех садов, которые когда-то украшали Нижний Тагил, – рассказал один из авторов проекта, директор городской станции юных натуралистов Андрей Чепелев.

Педагоги уверены, что обращение к факту создания в горной империи Демидовых диковинных садов поможет увидеть историю города в новом ракурсе. Возрождённый сад призван повысить интерес юных тагильчан к аграрной деятельности, дать навыки по ландшафтному дизайну.

Часовня – на память

Ещё один объект с отсылкой к демидовской эпохе появится в самом старом микрорайоне Нижнего Тагила – на Вые. В сквере за ДК «Юбилейный» заложена часовня. Когда-то на этом месте стол Выйско-Никольский храм, в котором располагалась родовая усыпальница господ Демидовых. В советское время церковь снесли, часть её убранства хранится в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал».

В этом году в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» ведётся реконструкция сквера у ДК «Юбилейный». Стоимость проекта -71,7 млн рублей. Зелёная зона станет комфортной, пополнится детскими и спортивными площадками. По инициативе Нижнетагильской епархии часовня-памятник станет одним из украшений обновлённой территории. Кстати, строительство часовни ведётся на пожертвования горожан.

– Часовня в честь Николая Чудотворца восстановит историческую справедливость святой памяти, которую мы должны хранить, – считает епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Две Маши – две отличницы. Фото: Галина Соколова

«Областная газета» обязательно расскажет в 2051 году, как в Высокогорском многопрофильном техникуме вскрыли капсулу времени. Фото: Галина Соколова