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5 июля 2021, 14:17

Умер сообщивший о путче ГКЧП ведущий программы "Время" Юрий Петров

  Анна Митчина
Юрий Петров в эфире программы

Юрий Петров был диктором Центрального телевидения. Фото: скрин программы "Время". Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД / YouTube

Умер бывший ведущий программы "Время" и актёр Юрий Петров. Он одним из первых объявил с телеэкранов о  начале августовского путча.

Ему было 74 года. Об этом рассказала его коллега Алла Данько на странице в Facebook

"Сегодня узнала, что умер Юрий Петров, наш коллега, который пришел в отдел дикторов Центрального телевидения в 1982 году. <…> Мы работали с Юрой в информационных программах, на концертах и фестивалях. Он был удивительно интеллигентным, ровным в отношениях, сдержанным и очень образованным человеком!" - написала она.

Алла Данько также отметила, что Юрий Петров был первым, кто сообщил о формировании Государственного комитета по чрезвычайному положению в 1991 году.

Юрий Петров родился 26 февраля 1947 года. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии в 1968 году. С 1982 по 1995 год был диктором Центрального телевидения. После замены дикторов на журналистов, стал сниматься в кино. Играл в таких картинах, как "Чернобыль. Последнее предупреждение", "Каменская-4", "Варвар" и другие.

Областная газета Свердловской области

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