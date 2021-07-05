Умер сообщивший о путче ГКЧП ведущий программы "Время" Юрий Петров

Юрий Петров был диктором Центрального телевидения. Фото: скрин программы "Время". Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД / YouTube

Умер бывший ведущий программы "Время" и актёр Юрий Петров. Он одним из первых объявил с телеэкранов о начале августовского путча.

Ему было 74 года. Об этом рассказала его коллега Алла Данько на странице в Facebook.

"Сегодня узнала, что умер Юрий Петров, наш коллега, который пришел в отдел дикторов Центрального телевидения в 1982 году. <…> Мы работали с Юрой в информационных программах, на концертах и фестивалях. Он был удивительно интеллигентным, ровным в отношениях, сдержанным и очень образованным человеком!" - написала она.

Алла Данько также отметила, что Юрий Петров был первым, кто сообщил о формировании Государственного комитета по чрезвычайному положению в 1991 году.