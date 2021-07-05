В Качканаре из-за ремонта ТЭЦ возникнут перебои с горячим водоснабжением

Ремонт оборудования затянется на 12 дней. Фото: Владимир Мартьянов.

В Качканаре будет полностью остановлена работа городской ТЭЦ. В связи с этим будет прекращена подача горячей воды жителям города.

Соответствующий документ опубликован на сайте администрации Качканарского городского округа. Публикуем его ниже:

В пресс-службе администрации Качканара «Областной газете» уточнили, что в городе запланированы и другие отключения. Так, с 20:00 4 июля по 15:00 9 июля будет отключена подача горячей воды:

в 4-м микрорайоне (кроме домов №№22, 23, 23а);

4а микрорайоне;

9-м микрорайоне;

на улице Свердлова, 5а, 5б, 5в, 7, 7а, 7б, 7в, 9, 9/1, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31а, 33;

на улице Октябрьская, 2в, 2г.

С 20:00 11 июля до 15:00 16 июля будут отключены квартальные тепловые сети в посёлке Валериановск.

С 20:00 18 июля до 15:00 23 июля горячей воды не будет:

в 5-м микрорайоне (кроме домов №№10-36, 73, 74, 77, 78/1, 78/2);

4-м микрорайоне, дом №№ 22, 23, 23а, 28,35;

8-м микрорайоне;

на улице Свердлова в домах №№ 12, 14, 16, 35, 37, 39, 39а, 41, 41/1.

С 20:00 25 июля до 15:00 30 июля подачу горячей воды остановят:

в 6а микрорайоне;

5а микрорайоне;

5 микрорайоне в домах №№10-36, 73, 74, 77, 78/1, 78/2;

11 микрорайоне (кроме дома №35);

на улице Гикалова;

улице Свердлова, №№42 (детская больница), 44, 45, 47, 49;

в храме.

С 20:00 1 августа до 15:00 6 августа горячей воды не будет:

в 1-м микрорайоне;

2-м микрорайоне;

на улице Свердлова, домах №№ 1, 3, 5.

В администрации предупредили горожан, что график отключений может быть изменён в связи с уточнением сроков ремонта оборудования на Качканарской ТЭЦ и в связи с производством капитальных ремонтов квартальных тепловых и магистральных теплосетей.