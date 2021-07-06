Доброго дня, дорогие читатели!

Пандемия коронавируса заставила страны провести ревизию границ, но международное сотрудничество продолжается, и сегодняшний номер – яркий тому пример. На первой странице – Италия, страна-партнёр международной выставки «Иннопром», которая открылась в Екатеринбурге после двухлетнего перерыва. Несмотря на существующие эпидограничения, свои экспозиции подготовили 11 стран. Экспозиция Италии занимает больше трёх тысяч квадратных метров. Здесь можно увидеть новейший мотоцикл Ducati, модели космических спутников, элитный автомобиль Lamborghini и вертолёт от компании Leonardo. Примечательно, что выставка совпала с первым визитом в уральскую столицу Михаила Мишустина в статусе председателя федерального правительства. Какие стенды впечатлили премьер-министра, о чем он поговорил с абитуриентами УрФУ и пришёл в поликлинику – читайте в материале Валентина Тетерина «Иннопром с итальянским акцентом».

На полосе «Культура-спорт» сегодня – Франция! Главный герой этой полосы – трубач Ромен Лелё, выступавший на международном музыкальном фестивале «Безумные дни». В уральской столице он дал сразу три концерта. Музыкант уверен, что на трубе можно сыграть буквально всё, нужно лишь найти подход. Мы убедились сами – труба в руках Лелё волшебный инструмент, способный на многое. Как ему это удаётся? Узнали лично.

На развороте номера – материалы о том, чем живут наши города и сёла. На прошлой неделе звездой региональных и федеральных СМИ стала пенсионерка из Краснотурьинска Светлана Култыгина. С конца девяностых она добивается газификации посёлка, и на прошлой неделе её вопрос о голубом топливе прозвучал на прямой линии президента. Газ пообещали провести к 2023 году, а пока пенсионерке привезли дрова. Журналист отдела «Регион» Ирина Порозова отправила на север области, чтобы выяснить, почему проблема не решалась годами.

А её коллега Ирина Гильфанова побывала в детском хосписе при Областной детской клинической больнице №1, где находятся маленькие пациенты с неизлечимыми заболеваниями. О том, как ребятам и их родителям помогают облегчить проявления болезни – в нашем репортаже.