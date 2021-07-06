Темы дня

Общество
6 июля 2021, 08:15

Стало известно, на сколько вырастут пенсии к 2024 году

Дедушка в маске едет в автобусе

Получателями выплат в следующем году станут 39,57 млн российских пенсионеров. Фото: Галина Соловьёва

Страховая пенсия по старости будет проиндексирована в 2022 году на 5,9%, в 2023 - на 5,6%, а в 2024 - на 5,5%. Через три года её среднегодовой размер превысит 20 тысяч рублей.

Каждый год пенсии неработающих пенсионеров будут расти на тысячу рублей с 1 января. Так, в следующем году ежемесяцная выплата в среднем составит 18 447 рублей, в 2023 году -19 399 рублей, в 2024 году - 20 388 рублей. Это следует из бюджета ПФР, который рассмотрела Российская Трёхсторонняя комиссия, пишет "Российская газета".

Напомним, что с начала этого года страховые пенсии были проиндексированы на 6,3%, до 17 432 рублей.

Получателями выплат в следующем году станут 39,57 млн российских пенсионеров, в 2023-м - 38,93 млн человек, в 2024-м - 38,86 млн граждан пенсионного возраста. Фиксированная выплата к страховой пенсии с учётом индексации на 5,9% будет установлена на уровне 6 401 рубля 10 копеек с начала 2022 года.

Добавим, что социальные пенсии проиндексируют на 17% за 2022-2024 годы. С 1 апреля пенсии будут ежегодно повышать на 7,7%, 0,3% и 9% соответственно. Средний размер этих пенсий возрастёт до 11 744 рублей к 2024 году.

Напомним, что в этом году социальные пенсии проиндексировали на 3,4% с 1 апреля. Средний их размер составил 10 183 рубля.

Бюджет Пенсионного фонда будет согласовываться в Правительстве РФ и утверждаться Госдумой.

На 1 января 2021 года в Свердловской области числилось 1 331 928 пенсионеров. Количество людей пенсионного возраста за последние два года сократилось более чем на 25 000 человек.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
06.07.2021, 08:49 / Общество
Число заболевших COVID-19 в Екатеринбурге превысило 46 тысяч
06.07.2021, 08:15 / Общество
Стало известно, на сколько вырастут пенсии к 2024 году
06.07.2021, 07:15 / Общество
Аэромобильная группировка МЧС работает в зоне паводка в Верхней Салде
05.07.2021, 21:32 / Общество
Сергею Фургалу продлили арест до 7 октября
05.07.2021, 21:02 / Общество
6 июля взойдёт самое маленькое Солнце в 2021 году