Стало известно, на сколько вырастут пенсии к 2024 году

Получателями выплат в следующем году станут 39,57 млн российских пенсионеров. Фото: Галина Соловьёва

Страховая пенсия по старости будет проиндексирована в 2022 году на 5,9%, в 2023 - на 5,6%, а в 2024 - на 5,5%. Через три года её среднегодовой размер превысит 20 тысяч рублей.

Каждый год пенсии неработающих пенсионеров будут расти на тысячу рублей с 1 января. Так, в следующем году ежемесяцная выплата в среднем составит 18 447 рублей, в 2023 году -19 399 рублей, в 2024 году - 20 388 рублей. Это следует из бюджета ПФР, который рассмотрела Российская Трёхсторонняя комиссия, пишет "Российская газета".

Напомним, что с начала этого года страховые пенсии были проиндексированы на 6,3%, до 17 432 рублей.

Получателями выплат в следующем году станут 39,57 млн российских пенсионеров, в 2023-м - 38,93 млн человек, в 2024-м - 38,86 млн граждан пенсионного возраста. Фиксированная выплата к страховой пенсии с учётом индексации на 5,9% будет установлена на уровне 6 401 рубля 10 копеек с начала 2022 года.

Добавим, что социальные пенсии проиндексируют на 17% за 2022-2024 годы. С 1 апреля пенсии будут ежегодно повышать на 7,7%, 0,3% и 9% соответственно. Средний размер этих пенсий возрастёт до 11 744 рублей к 2024 году.

Напомним, что в этом году социальные пенсии проиндексировали на 3,4% с 1 апреля. Средний их размер составил 10 183 рубля.

Бюджет Пенсионного фонда будет согласовываться в Правительстве РФ и утверждаться Госдумой.