Стало известно, каким будет размер маткапитала в 2022 году

В 2021 году материнский капитал был проиндексирован на 3,7%. На первого ребёнка свердловские мамы получают 483 881 рубль. Фото: Галина Соловьёва

В 2022 году маткапитал на первого ребёнка будет выплачиваться в размере 503 237 рублей, на второго ребёнка - 665 009 рублей. Размер доплаты при рождении второго малыша будет ежегодно увеличиваться.

Так, в этом году он составляет в среднем 155 тысяч рублей, в следующем году составит 161 тысячу, в 2023-м - 168, в 2024-м - 175 тысяч рублей. Это следует из бюджета ПФР, который рассмотрела Российская Трёхсторонняя комиссия, пишет "Российская газета". Бюджет Пенсионного фонда будет согласовываться в Правительстве РФ и утверждаться Госдумой.

Стало известно, также как изменится рамер маткапитала в 2023-2024 годах. В 2023 году на рождение первенца мамы смогут рассчитывать на 523 366,6 рублей, на второго ребёнка - на 691 609,5 рублей. В 2024 году размер маткаитала на первого ребёнка составит 544 301,30 рублей, на второго - 719 273,90 рублей.

Напомним, что в 2021 году материнский капитал был проиндексирован на 3,7%. На первого ребёнка свердловские мамы получают 483 881 рубль, на двух детей - 639 431 рубль. По сравнению с 2020 годом маткапитал в Свердловской области увеличился на 17 тысяч и на 22,8 тысячи рублей на первого ребёнка и двух детей соответственно.

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