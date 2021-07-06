Роспотребнадзор разъяснил свердловчанам порядок возврата денег за концерт "Руки вверх"

Юбилейный концерт группы "Руки вверх" в Екатеринбурге перенесли из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в регионе. Фото: скриншот видеозаписи концерта "Руки вверх" в Олимпийском.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области разъясняет уральцам порядок возврата средств за юбилейный концерт группы "Руки вверх" в Екатеринбурге, который перенесли на 2022 год. В случае отказа на возврат денег, в надзорном ведомстве пообещали подать иск в суд в адрес организатора мероприятия.

Напомним, юбилейный концерт группы "Руки вверх" должен был состояться на стадионе "Екатеринбург Арена" 20 июня, однако из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса на Среднем Урале его перенесли на 3 июля, а позже и вовсе на 4 июня 2022 года. Все купленные билеты останутся действительными.

Согласно ст. 32 Закона РФ "О защите прав потребителей" и ст. 52.1. Основ законодательства Российской Федерации о культуре, потребитель имеет право на отказ от посещения культурно-зрелищного мероприятия. Сумма, которую он ему обязаны вернуть за неиспользованные билеты, зависит оттого, в какой срок до начала мероприятия потребитель заявил об отказе.

Консультационный центр для потребителей Свердловской области создал бланк заявления на отказ от посещения перенесённых мероприятий, с которым можно обратиться к организатору. Получить соответствующий бланк можно либо по запросу на электронную почту korolenko_ia@66.rospotrebnadzor.ru., либо по адресу пер. Отдельный д. 3, каб. 124 (Екатеринбург), говорится на сайте регионального Управления Роспотребнадзора.

Если поставщик услуг откажется возвращать потребителям деньги за концерт, надзорное ведомство будет обращаться в суд с иском о защите группы лиц.