Владимир Путин прибыл на торжественный вечер, посвящённый 300-летию Кузбасса

Памятник шахтёрам скульптора Эрнста Неизвестного признан архитектурно-историческим символом Кемеровской области. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин прилетел в Кемеровскую область для участия в торжественных мероприятиях, посвящённых 300-летию Кузбасса. Глава государства, в частности, возложил цветы к монументу "Память шахтёрам Кузбасса".

Музей-заповедник "Красная горка", где находится мемориал, является исторической частью Кемерова, где в 1721 году были обнаружены залежи каменного угля. Памятник шахтёрам скульптора Эрнста Неизвестного признан архитектурно-историческим символом Кемеровской области.

После этого Владимир Путин отправился на торжественный вечер.

"300 лет назад русский рудознатец – так тогда их называли – Михайло Волков открыл на берегах Томи первый пласт угля, тем самым положил начало славной летописи одного из самых крупных угольных бассейнов мира. Его изучение и освоение привело к бурному росту отечественной промышленности, к становлению Кузбасса как одного из лидеров мощного индустриального рывка страны", – сказал президент, обращаясь к участникам мероприятия.

Глава государства призвал развивать в Кузбассе не только традиционные виды отраслей, вроде добычи угля и металлургии, но и туристическое, сельскохозяйственное и транспортное направления. Владимир Путин также назвал одним из главных приоритетов государства – повышение качества жизни в посёлках и деревнях Кузбасса и благоустройство сельских территорий.

Он напомнил, что в марте 2021 года Правительство РФ совместно с кабмином Кемеровской области утвердили Программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, приоритетами которой станут ремонт и строительство автодорог, модернизация инженерных сетей и общественного транспорта, расширение туристических возможностей курорта Шерегеш.

"Такие перемены возможны и будут реализованы только с вашим активным участием. Знаю, что вы умеете преодолевать трудности, идти вперёд, добиваться успехов. Шахтёрская закалка, горняцкая смелость, прямота, стремление достичь рекордных результатов – все эти качества высоко ценятся жителями Кузбасса", – передаёт слова Владимира Путина пресс-служба Кремля.