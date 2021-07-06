Темы дня

Общество
6 июля 2021, 20:27

Владимир Путин прибыл на торжественный вечер, посвящённый 300-летию Кузбасса

Владимир Путин

Памятник шахтёрам скульптора Эрнста Неизвестного признан архитектурно-историческим символом Кемеровской области. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин прилетел в Кемеровскую область для участия в торжественных мероприятиях, посвящённых 300-летию Кузбасса. Глава государства, в частности, возложил цветы к монументу "Память шахтёрам Кузбасса".

Музей-заповедник "Красная горка", где находится мемориал, является исторической частью Кемерова, где в 1721 году были обнаружены залежи каменного угля. Памятник шахтёрам скульптора Эрнста Неизвестного признан архитектурно-историческим символом Кемеровской области.

После этого Владимир Путин отправился на торжественный вечер.

"300 лет назад русский рудознатец – так тогда их называли – Михайло Волков открыл на берегах Томи первый пласт угля, тем самым положил начало славной летописи одного из самых крупных угольных бассейнов мира. Его изучение и освоение привело к бурному росту отечественной промышленности, к становлению Кузбасса как одного из лидеров мощного индустриального рывка страны", – сказал президент, обращаясь к участникам мероприятия.

Глава государства призвал развивать в Кузбассе не только традиционные виды отраслей, вроде добычи угля и металлургии, но и туристическое, сельскохозяйственное и транспортное направления. Владимир Путин также назвал одним из главных приоритетов государства – повышение качества жизни в посёлках и деревнях Кузбасса и благоустройство сельских территорий.

Он напомнил, что в марте 2021 года Правительство РФ совместно с кабмином Кемеровской области утвердили Программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, приоритетами которой станут ремонт и строительство автодорог, модернизация инженерных сетей и общественного транспорта, расширение туристических возможностей курорта Шерегеш.

"Такие перемены возможны и будут реализованы только с вашим активным участием. Знаю, что вы умеете преодолевать трудности, идти вперёд, добиваться успехов. Шахтёрская закалка, горняцкая смелость, прямота, стремление достичь рекордных результатов – все эти качества высоко ценятся жителями Кузбасса", – передаёт слова Владимира Путина пресс-служба Кремля.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
06.07.2021, 21:12 / Общество
Вакцинированным от ковида россиянам разрешили не сдавать ПЦР-тест при въезде в страну
06.07.2021, 20:27 / Общество
Владимир Путин прибыл на торжественный вечер, посвящённый 300-летию Кузбасса
06.07.2021, 20:11 / Общество
За прошедшую неделю от укусов клещей пострадали 1 397 свердловчан
06.07.2021, 19:35 / Общество
В России обновились образовательные стандарты для начальной и средней школ
06.07.2021, 19:12 / Спорт
В Госдуме предложили урезать зарплаты российским футболистам