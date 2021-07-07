Да Винчи на Урале, народный рецепт от локдауна, после дождичка… ЧС, один – хорошо, а трое – лучше: самое интересное в номере за 7 июля

Доброе утро, дорогие читатели!

Новостные программы пестрят репортажами с курортов черноморского побережья, где из-за дождей под воду уходят целые улицы. Между тем, на Среднем Урале в эти выходные сразу четыре территории стали заложницами разгулявшейся стихии – режим ЧС был введён в Горноуральском ГО, Верхней и Нижней Салде, а также в Махнёво. Вода размывала дороги, крушила деревья и линии электропередачи, находила путь в жилища и смывала с участков зреющий урожай. Как сейчас там обстоят дела – узнала наш корреспондент Галина Соколова.

А теперь давайте переместимся на запад области. В посёлке Уфимский Ачитского ГО сразу три депутата муниципальной думы отстаивают интересы своей территории. Пять лет назад их односельчане заявили: посёлку крупно повезло с такой командой. На днях «Облгазета», проезжая Ачитский район, заглянула в Уфимский и выяснила, сбылись ли надежды избирателей…

Между тем, в Свердловской области, как и в целом по стране, нарастают темпы распространения коронавируса. Кажется, ещё немного, и повторится ситуация прошлого года, когда жизнь замерла, улицы опустели, зато ковидные госпитали переполнились. Что может предпринять каждый из нас, чтобы остановить эпидемию? Разбиралась Татьяна Бурова.

И о новостях культуры. Вчера в Екатеринбурге, в Ельцин Центре, открылась выставка «Леонардо да Винчи. Универсальный человек». Это часть культурной программы ИННОПРОМа-2021 (страна-партнёр которого – Италия). Работы великого итальянского мастера привозят на Урал впервые. Но оригинал на выставке… один. Подробности о необычной экспозиции читайте в материале Петра Кабанова.