Минстрой региона рассчитывает, что первые проекты КРТ стартуют до конца года

В настоящий момент в Свердловской области разработано 6 нормативных актов, в работе находятся ещё шесть. Фото: Галина Соловьёва

Пилотные площадки, которые попадут в программу комплексного развития территорий (КРТ), должны быть определены до конца года. Об этом на полях ИННОПРОМа сообщил замминистра строительства и развития инфраструктуры области Максим Пучков.

- Сегодня рассматриваются несколько пилотных площадок, которые могут быть включены в программу КРТ. Решение о включении площадок будет принимать муниципалитет, минстрой только даёт согласие о включении площадки в программу. Я думаю, что окончательный список пилотных площадок, а возможно и первые соглашения о КРТ, будут заключены до конца года, - сказал Максим Пучков.

По словам заместителя министра, пока идет разработка нормативной документации для организации этой работы. В настоящий момент в Свердловской области разработано 6 нормативных актов, в работе находятся ещё шесть.

Уже определено, что дом может быть включён в программу КРТ после проведения собрания собственников жилья. Для включения в программу необходимо согласие двух третей жильцов. Для исключения из программы "против" должны проголосовать более трети. Если собрание собственников жильцов не состоялось, муниципалитет имеет право самостоятельно включить дом в программу.

Напомним, ранее полпред Президента в УрФО Владимир Якушев заявил, что до конца года в регионах федерального округа должны стартовать 14 проектов КРТ.

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Фото: тема обсуждалась на полях ИННОПРОМа