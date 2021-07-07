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Общество
7 июля 2021, 11:31

В Каменске-Уральском проведут карнавал на машинах

День города Каменска-Уральского

"Из пушки на Луну" – так называется тема карнавала, который пройдёт в Каменске-Уральском 17 июля. Фото: сайт администрации города.

Карнавал в Каменске-Уральском, посвящённый 320-летию города, состоится в формате автопробега. Такое решение было принято в связи с продолжающейся пандемией коронавируса.

По мнению организационного комитета, данный формат станет "наиболее санитарно-эпидемиологически безопасным способом проведения праздника, не будет способствовать массовому скоплению людей в одном месте".

Автопробег, вместо запланированного ранее обычного карнавала, станет ключевой частью празднования Дня города. Он пройдёт 17 июля (суббота). В этот день по центральным улицам Каменска-Уральского проедут исключительно автоколонны местных предприятий и организаций. Маршрут движения колонны согласовывается с ОГИБДД, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Известно, что участники пробега украсят свои машины в соответствии с космической темой в одной из номинаций:

  • «Из Пушки на Луну»;
  • «Он сказал: «Поехали!»;
  • «Самая музыкальная планета»;
  • «Космо-Мистер» (Мистер Карнавал);
  • «Космо-Мисс» (Миссис Карнавал).

Поскольку в этом году отмечается 60 лет с первого полёта человека в космос, мероприятие в Каменске-Уральском будет тематическим и пройдёт под названием "Из пушки на Луну" (отсылка к произведению Жюля Верна). 

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, какие площадки будут доступны каменскуральцам на Дне города. С более подробной программой можно ознакомиться тут.

Добавим, День города Каменск-Уральский празднует в третье воскресенье июля, когда свой профессиональный праздник отмечают металлурги. А вот днём рождения города принято считать другую дату – 15 октября 1701 года, именно тогда основанный на реке Каменка железоделательный завод выдал свою первую продукцию.

Напомним, Екатеринбургу 300 лет исполнится в 2023 году, а 320, соответственно, – в 2043 году. В свою очередь, Нижний Тагил отметит трёхсотлетие в 2022 году.

Областная газета Свердловской области

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