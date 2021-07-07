Уральские таможенники задержали 10,5 тонны китайских конфет

Незаконно ввезённый на территорию РФ товар подлежит изъятию. Фото: пресс-служба УТУ.

Уральские таможенники пресекли нелегальный ввоз китайских конфет. Продукция могла попасть на прилавки торговых точек УрФО.

Транспортное средство, перевозившее конфеты, было остановлено таможенниками вблизи российско-казахстанской границы (в одном из районов Челябинской области). В ходе проверки груза выяснилось, что помимо заявленной в сопроводительных документах партии сушёного манго в грузовом отсеке автомобиля находились конфеты общим весом в 10,5 тонны.

"Кондитерские изделия не имели товаросопроводительных документов. На упаковках отсутствовала информация о составе и месте производства продукции, но страну происхождения удалось определить по штрих-коду", – рассказал замначальника Уральского таможенного управления Михаил Пономарёв.

Как уточнили в пресс-службе надзорного органа, незаконно ввезённый на территорию РФ товар подлежит изъятию. Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

Напомним, ранее на российско-казахстанской границе таможенники задержали контрафактную одежду на 25 млн рублей.

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