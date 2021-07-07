В России ввели ограничение на посещение лечебных пляжей

В целях борьбы с коронавирусом Роспотребнадзор ввёл ограничения на посещение пляжей санаториев. Людей будут пускать на пляж по правилам, которые установят сами оздоровительные организации.
Ограничение будет действовать до 1 марта 2022 года. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Его опубликовали на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, санаторно-курортные организации должны самостоятельно определить условия посещения их пляжей.
"При этом доступ на лечебный пляж в указанный период для лиц, не являющихся получателями услуг или работниками санаторно-курортных организаций, должен быть ограничен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации", - говорится в постановлении.
Изменения в санитарно-эпидемиологические требования подготовили по поручению премьер-министра Михаила Мишустина.
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