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7 июля 2021, 17:00

В России ввели ограничение на посещение лечебных пляжей

  Анна Митчина
Пляж

Вход посторонних на пляжи санаториев требуют ограничить. Фото: Владимир Мартьянов

В целях борьбы с коронавирусом Роспотребнадзор ввёл ограничения на посещение пляжей санаториев. Людей будут пускать на пляж по правилам, которые установят сами оздоровительные организации.

Ограничение будет действовать до 1 марта 2022 года. Соответствующее постановление подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Его опубликовали на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, санаторно-курортные организации должны самостоятельно определить условия посещения их пляжей.

"При этом доступ на лечебный пляж в указанный период для лиц, не являющихся получателями услуг или работниками санаторно-курортных организаций, должен быть ограничен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации", - говорится в постановлении.

Изменения в санитарно-эпидемиологические требования подготовили по поручению премьер-министра Михаила Мишустина.

Фото: скрин документа
Фото: скрин документа

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