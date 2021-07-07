Свыше 20 свердловских инженеров получили премию имени Черепановых

Выдающимся инженерам Свердловской области вручены премии и медаль имени Черепановых. Награждение состоялось на полях международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2021 в Екатеринбурге.
Как отметил замглавы региона Алексей Шмыков, который вручал награды, сегодня свердловские инженеры активно участвуют в строительстве инновационной и высокотехнологичной экономики, решают задачи импортозамещения, укрепляют производственный потенциал региона и страны.
«Вы – гордость региона и предприятий. С такими людьми Урал будет всегда опорным краем державы», – передаёт его слова департамент информполитики Свердловской области.
Лауреаты премии имени Черепановых-2021:
Кроме того, медалью им. Черепановых был награждён начальник управления по интеллектуальной собственности, секретарь научно-технического совета АО «Концерн «Уралвагонзавод» Сергей Ананьев.
Премии и медаль имени Черепановых присуждаются Фондом имени Черепановых с 1997 года.
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Иннопром
ИННОПРОМ — международная промышленная выставка в России. Проводится в Екатеринбурге с 2010 года.