Названа точная дата начала выплат в 10 тысяч рублей на детей школьного возраста

На единовременные выплаты семьям со школьниками будет выделено 204 млрд рублей. Фото: Галина Соловьёва.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе совещания Президента РФ Владимира Путина с Правительством заявил, что выплаты на детей школьного возраста в размере 10 тыс. рублей начнутся 16 августа. На эти цели будет выделено 204 млрд рублей.

Антон Котяков отметил, что приём заявлений на единовременную выплату семьям с детьми-школьниками начинается 15 июля.

"Выплату средств, как вы и поручали, мы планируем в середине августа, то есть за две недели до начала учебного года - с 16 августа", - передаёт слова министра пресс-служба Кремля.

По его словам, выплата охватит более 20 млн детей. На выплаты из федерального бюджета выделят 204 млрд рублей.

Напомним, что данная выплата на детей была инициативой Президента России Владимира Путина, которую он озвучил в ходе выступления с посланием Федеральному Собранию 21 апреля 2021 года. Соответствующий документ был принят Госдумой РФ в мае, а глава государства подписал указ о выплатах 2 июля.

В документе уточняется, что это не будет учитываться в доходах семей при предоставлении им иных мер соцподдержки. С этой суммы также нельзя производить взыскание по исполнительным документам.

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