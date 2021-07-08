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8 июля 2021, 08:45

Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днём семьи, любви и верности

семья года

Семья Собакиных-Рязановых из Кировграда становилась "Семьёй года-2020". Фото: предоставлено департаментом информполитики Свердловской области.

Сегодня, 8 июля, в России отмечают День семьи, любви и верности. Жителей Свердловской области с этим праздником поздравил глава региона Евгений Куйвашев.

В своём обращении губернатор отметил, что семья – это важнейшая ценность, основа жизни.

"Именно в кругу родных и близких людей мы обретаем надёжную опору, учимся любить и заботиться друг о друге, находим поддержку в трудные минуты, получаем силы для дальнейшего развития и самореализации", – заявил он.

Евгений Куйвашев напомнил, что на Среднем Урале создание крепкой семьи поощряется знаком отличия "Совет да любовь". Его получают пары, прожившие в браке 50 лет. А те кто перешагнул 25-летний порог семейной жизни – медаль "За любовь и верность".

Кроме того, многодетным матерям вручается знак отличия "Материнская доблесть". В минувшем году его были удостоены 536 уральских женщин. В завершении глава региона пожелал свердловчанам семейного счастья, благополучия, взаимопонимания и любви.

Председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина присоединилась к поздравлениям: "В этот праздничный день я желаю вам крепкого здоровья, благополучия и семейной гармонии. Пусть ваша жизнь будет согрета теплом и заботой близких людей! Берегите свои семьи, будьте счастливы и любимы".

Полные тексты поздравлений опубликованы в сегодняшнем номере "Областной газеты".

Напомним, за 2020 год знак отличия Свердловской области "Совет да любовь" получили 4 450 супружеских пар. В период пандемии коронавируса награду приносили на дом.

"Облгазета" периодически рассказывает об интересных семьях Среднего Урала. В частности, мы писали о лучшей приёмной семье региона, в которой воспитывается десять детей.

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Областная газета Свердловской области

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