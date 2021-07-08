Ревизия обещаний к юбилею Екатеринбурга, праздник на ИННОПРОМе, экспресс-тесты на коронавирус – всё самое интересное в номере за 8 июля

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодняшний номер «Областной газеты» небольшой, но очень содержательный.

Главный материал посвящён подготовке Екатеринбурга к юбилею – в 2023 году город будет отмечать 300 лет со дня основания. Уральская столица намерена отметить юбилей с размахом – на праздничные мероприятия и проекты предусмотрено почти 250 (!) млрд рублей. Но на фоне заморочек с пандемией, скачков цен на продукты, изменений нумерации автобусных маршрутов и разгорающейся предвыборной кампании предпраздничная суета как-то не ощущается. «ОГ» провела ревизию обещаний.

А на ИННОПРОМе уже сейчас – праздник! Сборная Италии по футболу, на радость итальянским гостям международной выставки ИННОПРОМ, проходящей в Екатеринбурге в эти дни, стала первым финалистом чемпионата Европы. Подопечные Роберто Манчини в серии послематчевых пенальти сломили сопротивление сборной Испании.

Завершает наш выпуск текст об экспресс-тестах на коронавирус. Их результаты готовы уже через 10–30 минут. Такие тесты можно заказать через Интернет, купить в аптеках, в хозяйственных и продуктовых магазинах и даже в автоматах в торговых центрах. Но стоит ли доверять результатам такой самодиагностики и приравниваются ли эти тесты к тем, что проводят в медучреждениях&