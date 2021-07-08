Дмитрий Полянин: «Был бы неплох сценарий политической борьбы»

– Я считаю, что праймериз – очень хорошая процедура, позволяющая выявить людей, которые потенциально могут победить в предвыборной гонке. Праймериз сейчас проводит только «Единая Россия». Когда мы смотрим на людей, которые заявляются, возникает много вопросов. Нет новизны не только в качестве кандидатов, но и в идеях, в стремлениях. Никаких предпосылок к яркости и обострению я, к сожалению, не вижу, – отметил Дмитрий Полянин.

По мнению главного редактора «ОГ», Россию через пять лет ждёт политический кризис, так как нет новых лиц и партий. Прогноз – «замедление и торможение».

– Любой застой прорывается если не революционными событиями, то изменением в элитах. А новые приходят и начинают всё крушить, ломать, создавать. Очень был бы неплох сценарий реальной политической борьбы и некоторой преемственности – преемственности в идеях и принципах, например, охрана частной собственности, независимое правосудие, охрана рубежей, поддержка армии и действующих социальных программ. Другое дело, что нам нужна конкуренция, которую я сегодня не вижу ни в экономике, ни в политике, ни в спорте, – считает главный редактор «Областной».

Кроме того, Дмитрий Полянин рассказал, что возобновилось расследование уголовного дела о нападении на него:

– Возникли новые обстоятельства. Прослушкой депутатов Гордумы и некоторых бизнесменов занималась целая банда, по сути организованная преступная группа. Действия этой группы были связаны не только с подслушиванием, но и с нападениями на активистов в сфере ЖКХ – тех людей, которые пытались создать свои УК и ТСЖ, которые оспаривали коммунальные тарифы. Только «ОГ» написала о 15 случаях, когда били людей, поджигали их машины, угрожали, стреляли по окнам управляющих компаний. В этой же череде и мой случай, насколько я понимаю.