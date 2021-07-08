МФЦ начнут оформлять электронные дубликаты документов

Правительство РФ узаконило возможность получения электронных дубликатов документов в МФЦ. Фото: Алексей Кунилов

В многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) можно будет оформить электронные дубликаты бумажных документов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Из постановления следует, что процедура будет весьма простой. Сотрудник МФЦ отсканирует документ, заверит копию электронной цифровой подписью и вернёт оригинал владельцу. После этого электронный дубликат появится в личном кабинете гражданина на портале государственных услуг. Благодаря этому при последующем обращении в МФЦ или органы власти гражданину не придётся лично предоставлять оригинал того или иного документа. Кроме того будет расширен перечень государственных и муниципальных услуг, которые можно будет оформлять дистанционно.

Перечень документов, на которые можно будет оформить электронные копии, Правительство утвердит отдельным постановлением.

Стоит отметить, что расширение функционала МФЦ является одним из этапов работы по совершенствованию оказания госуслуг. На важность этой работы неоднократно обращал внимание Михаил Мишустин. «Наша цель – государство без бюрократизма, необременительное для граждан и предпринимателей, в котором не надо просить об услугах. Все они будут предоставляться в проактивном режиме. Людям не придётся тратить время на сбор справок и бумажных документов», – подчеркнул глава кабмина.

Как писала «Областная газета», в начале июня Правительство РФ расширило перечень предоставляемых в МФЦ услуг. Граждане получили возможность подать в МФЦ заявления на оказание материальной помощи, если они пострадали в ходе чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Кроме того, они могут обратиться в МФЦ с заявлением о предоставлении лицензии на автобусные перевозки.