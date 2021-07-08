Все выплаты и льготы семьям в Свердловской области

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Семья и материнство находятся под защитой Конституции Российской Федерации. Семьи с детьми имеют право на самые разные выплаты и льготы, но далеко не все знают об этом. «Облгазета» собрала полный список всех федеральных и региональных пособий, выплат и льгот, на которые могут рассчитывать семьи в Свердловской области.
ВАЖНО
С августа по декабрь 2021 года семьям с детьми от шести до восьми лет независимо от дохода будет единовременно выплачено по 10 тысяч рублей – соответствующий указ 2 июля подписал Президент России Владимир Путин.
Средства должны помочь семьям подготовить детей к школе. На выплату могут рассчитывать все семьи, члены которых являются гражданами России. При этом ребёнку должно исполниться шесть лет не позднее первого сентября этого года. Также выплату могут получить усыновители, опекуны и попечители.
Приём заявлений на получение выплаты стартует с 15 июля. Подать заявление следует в Пенсионный фонд Российской Федерации до 1 ноября 2021 года. Сами деньги начнут перечисляться с 16 августа. По словам министра труда и социальной защиты России Антона Котякова, выплата охватит более 20 миллионов детей. На это из федерального бюджета выделят 204 миллиарда рублей.
НАГРАДЫ
К Дню семьи, любви и верности приурочена выдача всероссийской награды – медали «За любовь и верность», на одной из сторон которой изображена ромашка – символ этого праздника. Она вручается с 2009 года. За это время награду, символизирующую прочность союза, в Свердловской области получили более 700 пар. В этом году на Среднем Урале такой чести удостоились 78 семей, проживших в браке более 25 лет.
Также в нашем регионе с 2011 года выдаётся областная награда «Совет да любовь» парам, которые прожили в крепком официальном браке 50 и более лет. В 2021 год её получили 2200 пар Свердловской области. Всего за время существования этой награды её вручили 54 755 парам.
Выплаты и пособия
Для семей с детьми
НАЗВАНИЕ
СУММА
УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ
КАК ОФОРМИТЬ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
Материнский капитал
483 881,83 рубля
|При рождении второго и последующего ребёнка с 2007 по 2019 год
|Оформляется в течение пяти рабочих дней после поступления заявления в ПФР, либо без заявления по данным ЗАГС
483 881,83 рубля
При рождении первого ребёнка после 1 января 2020 года
|Оформляется в течение пяти рабочих дней после поступления заявления в ПФР, либо без заявления по данным ЗАГС
|155 550 рублей
|При рождении второго ребенка, если за первого уже был получен материнский капитал
|Оформляется в течение пяти рабочих дней после поступления заявления в ПФР, либо без заявления по данным ЗАГС
639 431,83 рубля
При рождении второго и последующего ребёнка после 1 января 2020 года, если до его появления права на материнский капитал не было
|Оформляется в течение пяти рабочих дней после поступления заявления в ПФР, либо без заявления по данным ЗАГС
Единовременная выплата к началу учебного года семьям, имеющим детей в возрасте от шести до 18 лет, а также инвалидам или лицам с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся по основным общеобразовательным программам в возрасте от 18 до 23 лет
10 000 рублей
Гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации, – на каждого указанного ребёнка, имеющего гражданство России
Осуществляется на основании заявления, поданного начиная с 15 июля до 1 ноября 2021 года через ЕПГУ или в ПФР
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
34 394,73 рубля
Жена военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, срок беременности которой составляет не менее 180 дней
Обращаться в управление социальной политики или МФЦ
Ежемесячные выплаты на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
14 740,60 рубля
Полагается детям до трёх лет
Обращаться в управление социальной политики или МФЦ
Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет
40 процентов среднего заработка матери за последние два года.
Максимальная сумма –
16 290,56 рубля
Можно получать любому человеку, который находится в отпуске по уходу за ребёнком
Обращаться по месту работы/службы
Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет
8145,28 рублей
Лица, фактически осуществляющие уход за ребёнком и не подлежащие обязательному социальному страхованию, матери, уволенные в период беременности, в связи с ликвидацией организации
Обращаться в управление социальной политики или МФЦ
ОБЛАСТНЫЕ
Материнский капитал
146 452 рублей
Выдаётся при рождении третьего ребёнка и (или) последующих детей
Обращаться в местные органы социальной защиты
219 677 рублей
Выдаётся при рождении одновременно трёх и более детей
Единовременное пособие женщине, родившей одновременно двух и более либо третьего и последующих детей
5 000 рублей на каждого новорождённого
Выдаётся при рождении одновременно двух и более детей либо третьего и последующих
Обращаться в управление социальной политики или МФЦ
Ежемесячное пособие одному из родителей или законных представителей, воспитывающему ребёнка-инвалида
1 466 рублей
Пособие начисляется, пока ребёнку не исполнится 18 лет
Обращаться в управление социальной политики или МФЦ
Для семей с низким доходом
НАЗВАНИЕ
СУММА
УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ
КАК ОФОРМИТЬ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
Ежемесячная выплата на ребёнка от трёх до семи лет включительно
от 50 до 100 процентов величины прожиточного минимума на детей в зависимости от дохода семьи
Размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать величины прожиточного минимума на душу населения
Обращаться в управление социальной политики или МФЦ или подать заявку через Госуслуги. Каждый год необходимо подавать новое заявление
Ежемесячное пособие на ребёнка от 8 до 17 лет в неполных семьях
5925 рублей
Размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать величины прожиточного минимума на душу населения
Обращаться в управление Пенсионного фонда или подать заявку на сайте ЕПГУ
Ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого и (или) второго ребёнка
11 696 рублей
– Полагается детям до трёх лет.
– Размер среднедушевого дохода семьи не превышает двухкратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения
Обращаться в Управление социальной политики по месту жительства или в отделение МФЦ (в отношении первого ребёнка), в Пенсионный фонд (в отношении второго ребёнка). Каждый год необходимо подавать новое заявление
ОБЛАСТНЫЕ
Ежемесячное пособие одному из родителей или усыновителей ребёнка до 16 лет, другой родитель которого уклоняется от уплаты алиментов
941 рубль
– Льгота продляется до достижения ребёнком возраста 18 лет при условии обучения в общеобразовательной организации;
– среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения по Свердловской области
Обращаться в управление социальной политики или МФЦ
Ежемесячное пособие матери ребёнка до 16 лет, отец которого призван на военную службу или поступил на обучение в образовательную организацию профессионального военного образования
941 рубль
– Льгота продляется до достижения ребёнком возраста 18 лет при условии обучения в общеобразовательной организации;
– среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения по Свердловской области
Обращаться в управление социальной политики или МФЦ
Ежемесячное пособие одному из родителей, усыновителей, опекуну или попечителю ребёнка до 16 лет
627 рублей
– Льгота продляется до достижения ребёнком возраста 18 лет при условии обучения в общеобразовательной организации;
– среднедушевой доход ниже прожиточного минимума на душу населения по Свердловской области
Обращаться в управление социальной политики или МФЦ
Ежемесячное пособие матери ребёнка до 16 лет, отец которого не установлен;
лицу, усыновившему ребёнка до 16 лет, но не состоящему в браке
1 255 рублей
– Льгота продляется до достижения ребёнком возраста 18 лет при условии обучения в общеобразовательной организации;
– среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения по Свердловской области
Обращаться в управление социальной политики или МФЦ
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
НАЗВАНИЕ
СУММА
УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ
КАК ОФОРМИТЬ
областные
Ежемесячное пособие родителям и(или) усыновителям трёх или более несовершеннолетних детей
2 509 рублей
- Среднедушевой доход семьи должен быть ниже величины прожиточного минимума на душу населения;
- все дети должны проживать вместе с родителями
Обращаться в управление социальной политики или МФЦ
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) третьего и последующих детей до трёх лет
11 850 рублей
Полагается при доходе, не превышающем двукратной величины прожиточного минимума в регионе
Обращаться в управление социальной политики или МФЦ
Компенсация расходов на приобретение комплекта одежды для посещения ребёнком общеобразовательной организации
В пределах 2 000 рублейраз в два календарных года
Для семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума
Обращаться в управление социальной политики или МФЦ
Ежемесячное пособие на проезд
501 рубльна каждого учащегося ребёнкав общеобразовательном учреждении
Распространяется только на городской общественный транспорт и на пригородные автобусы
Обращаться в управление социальной политики или МФЦ
Компенсация расходов на коммунальные услуги
Компенсация в размере 30 процентовот уплаченной суммы
При отсутствии задолженности по оплате
Обращаться в МФЦ
Награждение знаком «Материнская доблесть»
Единовременная выплата:
«Материнская доблесть» III степени – 41 333 рубля;
«Материнская доблесть» II степени – 82 664 рубля;
«Материнская доблесть» I степени – 165 329 рубля
– Матерям, родившим и (или) усыновившим пять и более детей;
– младший ребенок должен быть старше одного года
Обращаться в управление социальной политики или МФЦ
Для усыновителей и приёмных родителей
НАЗВАНИЕ
СУММА
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ
Единовременное пособие при передаче ребёнка в семью на воспитание
21 719,27 рубля
Единовременное пособие при усыновлении ребёнка-инвалида, ребёнка старше семи лет, а также детей, являющихся братьями и (или) сёстрами
165 952,91 рубляна каждого такого ребёнка
ОБЛАСТНЫЕ ВЫПЛАТЫ
Единовременная выплата лицу, усыновившему ребёнка-инвалида
528 825 рублей
Единовременная выплата лицу, усыновившему ребенка, достигшего 10-летнего возраста
264 414 рублей
Единовременная денежная выплата лицу, усыновившему одновременно двух или более полнородных и(или) неполнородных братьев и сестёр
264 414 рублей
Единовременная выплата иным лицам при усыновлении (удочерении) ребёнка
66 103 рублей
Ежемесячные выплаты при принятии ребёнка на воспитание
Двумя приёмными родителями: 4 606 рублей в месяц.
Одним приёмным родителем: 6 510 рублей в месяц.
Сумма увеличивается:
- на 30 процентов за каждого ребёнка девяти лет и старше.
- на 50 процентов за каждого ребёнка до трёх лет, с проблемами со здоровьем или поведенческими отклонениями, хроническими заболеваниями (но не инвалидность);
- на 70 процентов за ребёнка-инвалида
Для опекунов и попечителей
НАЗВАНИЕ
СУММА
Областные выплаты
Пособие на содержание ребёнка до 7 лет
10 608 рублей
Пособие на содержание ребёнка 7–12 лет
11 669 рублей
Пособие на содержание ребёнка старше 12 лет
12 200 рублей
Пособие на содержание ребёнка-инвалида до 7 лет
13 792 рубля
Пособие на содержание ребёнка-инвалида 7–12 лет
15 168 рублей
Пособие на ребёнка-инвалида старше 12 лет
15 860 рублей
Льготы
Для всех семей с детьми
Название
УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ
КАК ОФОРМИТЬ
Частичная компенсация расходов на оплату стоимости путёвок в организации отдыха детей и их оздоровления
– Место должно быть включено в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в Свердловской области;
– путёвка должна быть приобретена за полную стоимость
Обращаться в управление социальной политики или МФЦ
Компенсация 100 процентов расходов на проезд до областного центра Свердловской области
За ребёнка и одного сопровождающего взрослого в случае, если ребёнок нуждается в медпомощи и направлен в Екатеринбург по медицинским показаниям
Обращаться в управление социальной политики или МФЦ
Бесплатный проезд в общественном транспорте детям до семи лет
Льгота предоставляется только на ребёнка
Льгота производится автоматически
Освобождение от транспортного налога на один автомобиль, мотоцикл или мотороллер
– Полагается только многодетным семьям с детьми до 18 лет и усыновителям;
– льготой может воспользоваться только один родитель;
– автомобиль должен быть зарегистрирован и обладать мощностью двигателя от 100 до 150 лошадиных сил; грузовой автомобиль – до 150 лошадиных сил; мотоцикл или мотороллер – с мощностью двигателя до 36 лошадиных сил
Обращаться в налоговую инспекцию или в МФЦ
Бесплатное питание (завтрак или обед) школьникам
Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей; детям из многодетных семей; детям из семей с доходом ниже величины прожиточного минимума
За справкой о среднедушевом доходе семьи обращаться в управление социальной политики по месту жительства
Для многодетных семей
Название
УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ
КАК ОФОРМИТЬ
Бесплатное обеспечение лекарственными средствами в фармацевтических организациях
– Для детей до 6 лет;
– при наличии рецепта врача
Льгота предоставляется на основании удостоверения многодетной семьи, согласно перечня лекарственных препаратов
Преимущество в получении мест в детских садах
Постановка на учёт для получения места в детском саду должна быть своевременной
При предоставлении соответствующих документов в детский сад или через Госуслуги
Бесплатный проезд на междугороднем автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси)
– Для школьников общеобразовательных организаций по справке Управления социальной политики, что ребёнок из многодетной семьи
Обращаться в управление социальной политики по месту жительства
Предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства
Уровень имущественной обеспеченности не превышает уровень имущественной обеспеченности для предоставления мер социальной поддержки и не превышает величину прожиточного минимума в расчёте на душу населения
Необходимо собрать документы и обратиться в МФЦ
Бесплатное посещение областных государственных музеев
Всей семье
При предъявлении удостоверения многодетной семьи
Оплачиваемый отпуск в любое удобное время
– Для работников с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет, но младшему ребёнку должно быть не более 14 лет
Обращаться в отдел кадров по месту работы: в получении одобрения руководителя нет необходимости
Для семей с низким доходом
Название
УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ
КАК ОФОРМИТЬ
Компенсация платы за дошкольное образование:
первый ребёнок – 20 процентов;
второй ребёнок – 50 процентов;
третий ребёнок – 70 процентов;
четвёртый и последующие дети – 100 процентов
Размер среднедушевого дохода семьи не превышает полутора величин прожиточного минимума на душу населения
Обращаться в дошкольное учреждение
Для усыновителей
Название
УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ
КАК ОФОРМИТЬ
Помощь с покупкой или строительством жилья в размере средней рыночной стоимости – 18 квадратных метров жилплощади на каждого ребёнка
При усыновлении трёх и более детей, являющихся полнородными и неполнородными братьями и сёстрами
Обращаться в управление социальной политики или МФЦ
Компенсация стоимости путёвки и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно по Свердловской области по медицинским показаниям
Компенсация в размере 50 процентов в случае самостоятельного приобретения путёвок
Обращаться в управление социальной политики или МФЦ
- Опубликовано в №122 от 09.07.2021 под заголовком «Шпаргалка по пособиям»