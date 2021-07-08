Все выплаты и льготы семьям в Свердловской области

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Семья и материнство находятся под защитой Конституции Российской Федерации. Семьи с детьми имеют право на самые разные выплаты и льготы, но далеко не все знают об этом. «Облгазета» собрала полный список всех федеральных и региональных пособий, выплат и льгот, на которые могут рассчитывать семьи в Свердловской области.

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С августа по декабрь 2021 года семьям с детьми от шести до восьми лет независимо от дохода будет единовременно выплачено по 10 тысяч рублей – соответствующий указ 2 июля подписал Президент России Владимир Путин.

Средства должны помочь семьям подготовить детей к школе. На выплату могут рассчитывать все семьи, члены которых являются гражданами России. При этом ребёнку должно исполниться шесть лет не позднее первого сентября этого года. Также выплату могут получить усыновители, опекуны и попечители.

Приём заявлений на получение выплаты стартует с 15 июля. Подать заявление следует в Пенсионный фонд Российской Федерации до 1 ноября 2021 года. Сами деньги начнут перечисляться с 16 августа. По словам министра труда и социальной защиты России Антона Котякова, выплата охватит более 20 миллионов детей. На это из федерального бюджета выделят 204 миллиарда рублей.