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8 июля 2021, 18:07

Коллектив «Облгазеты» получил благодарственное письмо от уральских таможенников

таможня

Главный редактор «Облгазеты» Дмитрий Полянин (справа) и начальник отдела по связям с общественностью УТУ Виталий Шабанов. Фото: Алексей Кунилов

Вчера главный редактор «ОГ» Дмитрий Полянин получил благодарственное письмо от руководителя Уральского таможенного управления генерал-майора таможенной службы Алексея Фролова.

Его передал начальник отдела по связям с общественностью УТУ Виталий Шабанов (на фото слева). Редакцию наградили за объективное и всестороннее освещение работы таможенных органов региона. В благодарственном письме особо указано, что коллектив издания завоевал уважение уральцев своей кропотливой работой и интересным подходом в изложении событий из жизни Екатеринбурга и Свердловской области. 

Стоит отметить, что журналисты «ОГ» регулярно пишут о повседневной работе таможенников. В частности, о противодействии незаконному вывозу древесины за границу и ключевых показателях внешнеэкономической деятельности Свердловской области. А в ближайшее время в газете выйдет эксклюзивное интервью с Алексеем Фроловым, посвящённое борьбе с контрафактной продукцией на Урале.

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Областная газета Свердловской области

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