Читатели «Областной газеты» массово жалуются на задержку газет. В «Почте России» отмалчиваются

На этой неделе множество звонков с жалобами на несвоевременную доставку газеты поступило также из Байкаловского района. По версии читателей, туда не завезли газеты из Екатеринбурга вовремя. Фото: Алексей Кунилов

В это воскресенье свой профессиональный праздник будут отмечать работники почтовой связи. Часто к Дню российской почты мы делали публикации, рассказывающие о людях этой профессии, желая их поддержать. Ведь почта – наш партнёр, и без неё газета не дойдёт до подписчиков, а таковых у «Областной газеты» более 78 тысяч. Но в этом году на редакцию обрушился просто шквал звонков от наших читателей, жалующихся на нерегулярную доставку газеты.

Носят газеты пачками

Управление федеральной почтовой связи Свердловской области осуществляет доставку всех трёх версий «Областной газеты»: полной, социальной и расширенной социальной. Причём по всей территории региона. Полная и расширенная социальная версии выходят пять раз в неделю, социальная – один раз в неделю по пятницам. Согласно госконтракту, доставка номеров всех трёх версий должна осуществляться до 12:00 в день выхода газеты. Но во многих местах чуть ли не правилом стало приносить газету не каждый день, а раз в неделю и реже. При этом приносят газету сразу пачкой из нескольких номеров. Более того, есть почтовые отделения, где «Областную газету» практически перестали носить подписчикам. Тем самым работа журналистского коллектива, выпускающего ежедневную газету, делается просто бессмысленной, а наши читатели лишаются права получать и читать «Облгазету» в день её выхода.

– Газета стала очень плохо ходить, – жалуется пенсионер из Екатеринбурга Владимир Бревнов. – Я выписываю расширенную социальную версию и мне приносят спустя одну-две недели сразу пачку газет. Мне 83 года, я просто не в состоянии их прочитать в таком объёме сразу, да и какой толк от информации, которая уже устарела?

При этом, по словам Владимира Александровича, он проживает в самом центре Екатеринбурга, на улице Толмачёва, в пяти минутах ходьбы от Главпочтамта. Не лучше ситуация и на окраинах областного центра.

– «Областная газета» должна приходить ко мне пять раз в неделю, а на деле в июне мне принесли большую пачку сразу за полмесяца. И сейчас ситуация не сильно изменилась, получаю газету раз в неделю по пять номеров, – жалуется жительница посёлка Большой Исток Нинель Крылова.

Но подписчикам из Большого Истока хоть как-то носят почту, а вот их соседям из посёлка Кольцово вообще перестали доставлять нашу газету.

– Нам уже год газету не носят, это почтовое отделение №25, – негодует жительница посёлка Кольцово Тамара Бабушкина. – Говорят, что носить почту некому, нет почтальонов. В итоге хожу за корреспонденцией сама, так же поступают и другие, кто выписал социальную версию «Областной газеты», но не всем пенсионерам это по силам. Поэтому многие просто перестали выписывать газету.

Похожие жалобы в большом количестве поступают в нашу редакцию и от жителей, получающих услуги связи на почтовых отделениях №62, 75, 100, 92 Екатеринбурга. Мало того, что подписчики вынуждены сами идти за «Облгазетой» на почту, так они ещё и по часу, а то и больше выстаивают очередь в отделении. Даже организации регулярно посылают своих сотрудников на почту за нашей газетой, отчаявшись дождаться почтальонов. Например, таким образом получают свои 220 экземпляров «Облгазеты» в екатеринбургском пансионате для престарелых и инвалидов «Семь Ключей».

«На почте ударились в бизнес»

Аналогичные звонки с жалобами на доставку газеты сотрудники редакции принимают и от наших подписчиков из городов и сёл области.

– Мне нужна свежая газета ежедневно, а не раз-два в неделю, – говорит 84-летний житель Краснотурьинска Владимир Грин. – Бывает, что из области приезжают руководители или депутаты, ведут приём населения, а я хотел бы обратиться к ним со своей проблемой, но узнаю об этом слишком поздно.

Пенсионер выписывает «Областную газету» ещё со времён, когда издание носило название «За власть Советов». Он признаётся, что читает каждый номер «от и до», но, по его словам, газету ещё никогда не доставляли так плохо.

– Раньше всё было хорошо, газету приносили день в день. Только последние два года начались проблемы с доставкой, – говорит Владимир Грин. – И как бы я с ними ни боролся, ни критиковал, ни звонил, всё равно вовремя не приносят. На почте ударились в бизнес: они и торгуют, и кредиты дают, и посылки с товарами доставляют, а газетами заниматься некому – почтальонов нет. А нет их, как мне сказали, потому что в Москве распорядились зарплату давать маленькую. Но если руководство не платит деньги почтальонам, так пусть само газеты и носит!

О схожих проблемах говорят и другие наши читатели.

– Я уже около 20 лет выписываю «Областную газету, – говорит 64-летний Виктор Князев из Ирбита. – Должны пять раз в неделю её приносить, но я уже на это не рассчитываю, смирился: пусть хотя бы раз в неделю доставят. Но последние два месяца газету приносят не в пятницу или субботу, а на следующей неделе. Мне в номере важны новости области и телепрограмма, а с такой доставкой я половину недели просто пропускаю.

По словам Виктора Князева, в их местном отделении Почты России также не хватает почтальонов: люди не устраиваются на работу из-за низкой заработной платы. Но почему от этого должны страдать наши читатели – непонятно.

– Мы уже второй год пользуемся социальной подпиской на «Областную газету» и с удовольствием её читаем, – рассказывает Надежда Шульгина из села Позариха Каменского городского округа. – Больше всего интересуют новости из Екатеринбурга, других городов области, и, конечно, темы про коронавирус. Но в последнее время из-за проблем с почтой все газетные новости доходят до нас устаревшими.

Альтернативная доставка

Сотрудники отдела развития редакции «Областной газеты» ежедневно фиксируют более сотни жалоб от наших подписчиков на плохую доставку газеты. Каждый день претензии на неоказанную услугу редакция газеты направляет руководству Управления федеральной почтовой связи Свердловской области, но ситуация практически не меняется. Лишь по одному из десяти таких сигналов, судя по реакции читателей, принимаются какие-то меры. Ситуация стала настолько критичной, что редакция пошла на создание системы собственной альтернативной доставки. С марта этого года в двух районах Екатеринбурга газету доставляют не сотрудники почты. И редакция с этой задачей справляется лучше, чем профессионалы-почтовики.

Но если почтальоны с задержкой начинают носить газеты, то и прочая корреспонденция перестаёт вовремя доходить до получателей. Почтовая связь становится ненадёжной. Думается, это должно беспокоить руководство АО «Почта России» – нынешнего оператора российской государственной почтовой сети. К сожалению, на момент отправки в печать материала мы так и не получили комментарий по этой ситуации из Управления федеральной почтовой связи Свердловской области.

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