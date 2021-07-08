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8 июля 2021, 19:19

Члены Общественной палаты Свердловской области поздравили уральцев с Днём семьи, любви и верности

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Они пожелали свердловчанам дорожить друг другом и заботиться о детях. Фото: Павел Ворожцов

Члены Общественной палаты (ОП) Свердловской области обратились к уральцам по случаю Дня семьи, любви и верности. Именно сегодня православные христиане вспоминают святых Петра и Февронию.

С тёплыми словами к свердловчанам обратились член ОП, член епархиального совета Екатеринбургской епархии Максим Миняйло, заместители председателя Палаты Елена Зверева и Вадим Савин.

Максим Миняйло пожелал дальнейшей поддержки детей и семьи со стороны государства. Он отметил, что семья требует внимания и помощи в укреплении. «Пусть всегда будут счастливы дети, крепкие семьи и от этого будет крепким государство. К этому мы все от всей души стремимся. С праздником!» - сказал он.

Елена Зверева напомнила слова советского педагога-новатора Василия Сухомлинского: «В семейной жизни надо считаться с мыслями, убеждениями, чувствами, стремлениями любимого человека. Храня свое достоинство, надо уметь уступать друг другу». Она пожелала уральцам дорожить друг другом и быть всегда рядом.

По словам Вадима Савина, для русского народа семья всегда была основой основ. Поэтому этот праздник он считает ещё и праздником традиционных русских ценностей. Он напомнил, что на Среднем Урале общественники активно развивают семейные проекты. В качестве примера он привёл Совет многодетных семей при областной Общественной палате. «Я уверен, что скоро благополучие семей станет основой государственной политики России!» - подчеркнул он.

Областная газета Свердловской области

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