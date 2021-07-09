Шпаргалка для родителей, школа на полбюджета города, транСИЛЬВАнская история – лучшее в номере «ОГ» за 9 июля.

Вчера в России отмечался День семьи, любви и верности. Семьи с детьми имеют право на самые разные выплаты и льготы, но далеко не все знают об этом. Мы собрали полный список всех федеральных и региональных пособий, выплат и льгот. Шпаргалка – вот тут.

В Ирбите есть необычная школа, первый камень которой заложили в 1893 году. Сейчас в учреждении обучается почти 600 детей. Коробки здания сохранились неплохо, а вот подвальные помещения и кровли требуют скорейшего ремонта, на который требуется половина городского бюджета. Где искать выход из ситуации?

И для тех, кто ещё не решил, чем заняться сегодня вечером. Сегодня вечером, завершая сезон Свердловской музкомедии, на сцене – «Сильва», которая обошла и превзошла многие премьеры театрального года. Оперетту вечно отпевают, скаламбурили специалисты, но оказалось: оперетта не отпета. Спектакль – лауреат «Золотой маски», премии губернатора за выдающиеся достижения. Не умаляя общих заслуг, всё же скажу: такая «Сильва» стала возможна и потому, что у театра есть актриса Ольга Балашова...