МВД России предлагает отменить разрешения на временное проживание иностранцев

Новые поправки могут позволить иностранцам, у которых есть разрешение на проживание в России, сменить цель пребывания в стране без выезда за её пределы. Фото: Александр Зайцев.

Министерство внутренних дел России подготовило поправки в закон "Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства". МВД, в частности, предлагает отказаться от выдачи иностранцам разрешений на временное проживание (РВП) в России.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, размещённому на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, ведомство предлагает ввести три миграционных режима пребывания:

долгосрочное - суммарно свыше 90 дней в течение календарного месяца без получения разрешения на постоянное проживание;

краткосрочное - менее 90 дней за календарный год;

постоянное проживание - бессрочно.

Новые поправки могут позволить иностранцам, у которых есть разрешение на проживание в России, сменить цель пребывания в стране без выезда за её пределы.

МВД также предлагает создать реестр физических и юридических лиц, приглашающих иностранцев в Россию. Кроме того, министерство выступает за то, чтобы трудовая миграция в стране регулировалась с помощью реестра иностранных работников и электронного реестра работодателей.

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