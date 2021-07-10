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10 июля 2021, 15:10

Заболеваемость Covid-19 в России продолжает идти в рост

коронавирус

В стране выявили более 25 тысяч новых случаев заражения/ Ufkbyf Cjkjdm`df

За минувший день в России медики подтвердили 25 082 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. Выписано в течение суток в связи с выздоровлением после перенесённого COVID-19 17 750 человек.

Больше всего заболевших было выявлено в Москве (+5 694), Подмосковье, (+2 487), Санкт-Петербурге (+1 978) Нижегородской (+527) и Воронежской (+423) областях. Свердловская область находится на седьмой строке антирейтинга с 393 заболевшими. Её опережает Красноярский край с 401 случаем инфицирования.

За всё время в стране было выписано в связи с выздоровлением после COVID-19 5 182 837. За последние сутки подтверждено 752 смерти, а с момента начала распространения инфекции - 142 253, рассказали в федеральном оперштабе.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 1 083 270 человек.

Также стоит отметить, что с середины июня рост заболеваемости на Среднем Урале беспрерывно идёт вверх.

Фото: Яндекс. Статистика по Covid-19

Областная газета Свердловской области

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