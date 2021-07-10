МЧС по Свердловской области продлило штормовое предупреждение на сутки

На Среднем Урале возможны ливни и грозы с сильным ветром. Фото: Александр Зайцев

Главное управление министерства по чрезвычайным ситуациям РФ по Свердловской области продлило действие штормового предупреждения на сутки. Непогода может обрушиться на регион 11 июля, сообщили в ведомстве.

По данным синоптиков, 11 июля местами на Среднем Урале ожидаются ветер с порывами до 18 метров в секунду, дожди и грозы.

Спасатели советуют отказаться от отдыха на природе, сплавов по рекам, походов и дальних поездок, а также держаться подальше от рекламных конструкций.

Владельцам частных домов следует позаботиться об исправности ливневой канализации и иных дренажных систем. В непогоду необходимо закрыть все окна, двери, вентиляционные отверстия и дымоходы. Также во время грозы следует отключить все электроприборы и не подходить к металлическим объектам, в том числе водостокам, антеннам и столбам.

Напомним, о дождливой погоде в выходные 10-11 июля в начале недели предупреждала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.