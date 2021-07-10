В состав Росгвардии войдут казачьи подразделения

Ожидается, что возрождению казачества будет способствовать и Стратегия госполитики в отношении казачества на 2021-2030 годы. Фото: Владимир Мартьянов

Полпред Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка заявил о необходимость возрождения казачества и создании казачьих подразделений в составе Росгвардии. Эту инициативу поддержал глава государства Владимир Путин.

Казачьи подразделения будут находиться по месту жительства, месту их дислокации.

"Считаю, что казаки должны быть территориальным подразделением Росгвардии. Эту инициативу нашу поддержал по сути президент. Я написал ему бумагу соответствующую, и она, эта инициатива, была поддержана, на базе Росгвардии создавать подразделения. Мы так думаем, что это будут казачьи полки, батальоны, именно исключительно казачьи", - передаёт ТАСС слова Юрия Чайки, сказанные на стартовавшем в Кабардино-Балкарии Евразийском форуме казачьей молодёжи "Казачье единство - 2021".

Ожидается, что возрождению казачества будет способствовать и Стратегия госполитики в отношении казачества на 2021-2030 годы. В ней прописаны участие казаков в мероприятиях, укрепляющих безопасность страны, гражданское единство, направленные на гармонизацию межнациональных отношений, профилактику экстремизма, защиту россиян и территорий от ЧС, а также в деятельности по защите окружающей среды.

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