Нежелательным иностранцам позволили находиться в России до 30 сентября

Мораторий не распространяется на освободившихся заключённых и нарушителей госграницы. Фото: Алексей Кунилов

Мораторий на принятие решения о нежелательности пребывания иностранных граждан на территории России продлён до 30 сентября. Он не распространяется на лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, и тех, кто нарушил законодательство о госгранице.

«С 16 июня до 30 сентября 2021 года вновь введён мораторий на вынесение новых решений о нежелательности пребывания в отношении иностранных граждан, находящихся на территории РФ», - приводит ТАСС ответ на информационный запрос в МВД России.

Действие ранее принятой нормы истекло 15 июня. Она работала на основании указа Президента РФ о послаблениях в отношении иностранных граждан в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Норма не коснётся иностранцев, которые могут создать угрозу нацбезопасности или выступают за насильственное изменение основ конституционного строя, оказывать содействие в совершении террактов, являются приверженцами экстремизма. Мигранты, которые посягают на общественный порядок и общественную безопасность, также не могут рассчитывать на поблажки.

Напомним, в начале июня Министерство внутренних дел России подготовило поправки в закон «Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства». В частности, МВД предлагало отказаться от выдачи иностранцам разрешений на временное проживание (РВП) в России.