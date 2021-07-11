Жители подтопленных районов Свердловской области начали получать материальную помощь от властей

Ненастье обрушилось на населённый пункты 5 июля. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

От жителей территорий, которые пострадали в Свердловской области от наводнения, поступило 671 заявление на выплату компенсаций в связи с причинённым ущербом. На данный момент выплаты получили 100 заявителей.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, общая сумма компенсаций на данный момент составила 950 тысяч рублей. На территориях, пострадавших от ливней, продолжаются работы по ликвидации их последствий. В проведении работ участвуют сотрудники МЧС, чиновники, волонтёры. Сейчас продолжаются работы по откачке воды из домов и просушке помещений.

Стоит отметить, что на месте ЧП работает комиссия по оценке ущерба и проведению компенсационных выплат. Всего продолжают выполнять аварийно-восстановительные работы 264 человека, 57 единиц техники, в том числе от МЧС России 124 человека и 20 единиц техники.

Как писала «Областная газета», 5 июля из-за обильных осадков в зоне подтопления оказались несколько населённых пунктов Среднего Урала. По поручению губернатора Евгения Куйвашева была организована ликвидация последствий ЧП.

В Горноуральском, Верхнесалдинском и Нижнесалдинском городских округах Свердловской области, которые пострадали от затопления, начался сбор данных об имуществе для расчёта материальной компенсации пострадавшим жителям. Восстановительные работы в населённых пунктах продолжаются.