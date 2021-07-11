Темы дня

Общество
11 июля 2021, 18:10

Жители подтопленных районов Свердловской области начали получать материальную помощь от властей

спасатель

Ненастье обрушилось на населённый пункты 5 июля. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

От жителей территорий, которые пострадали в Свердловской области от наводнения, поступило 671 заявление на выплату компенсаций в связи с причинённым ущербом. На данный момент выплаты получили 100 заявителей.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, общая сумма компенсаций на данный момент составила 950 тысяч рублей. На территориях, пострадавших от ливней, продолжаются работы по ликвидации их последствий. В проведении работ участвуют сотрудники МЧС, чиновники, волонтёры. Сейчас продолжаются работы по откачке воды из домов и просушке помещений.

Стоит отметить, что на месте ЧП работает комиссия по оценке ущерба и проведению компенсационных выплат. Всего продолжают выполнять аварийно-восстановительные работы 264 человека, 57 единиц техники, в том числе от МЧС России 124 человека и 20 единиц техники.

Как писала «Областная газета», 5 июля из-за обильных осадков в зоне подтопления оказались несколько населённых пунктов Среднего Урала. По поручению губернатора Евгения Куйвашева была организована ликвидация последствий ЧП.

В Горноуральском, Верхнесалдинском и Нижнесалдинском городских округах Свердловской области, которые пострадали от затопления, начался сбор данных об имуществе для расчёта материальной компенсации пострадавшим жителям. Восстановительные работы в населённых пунктах продолжаются.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
11.07.2021, 18:10 / Общество
Жители подтопленных районов Свердловской области начали получать материальную помощь от властей
11.07.2021, 16:27 / Общество
В Москве заболеваемость COVID-19 пошла на спад, а в Крыму — в рост
11.07.2021, 14:40 / Общество
Число случаев заражения COVID-19 за сутки в России вновь превысило 25 тысяч
11.07.2021, 13:47 / Общество
В Свердловской области за день подтвердили 425 новых случаев COVID-19
11.07.2021, 13:12 / Общество
Нежелательным иностранцам позволили находиться в России до 30 сентября