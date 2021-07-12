О праве на выплату 10 тысяч рублей для школьников россиян уведомят автоматически

Гражданам потребуется лишь проверить корректность заполнения формы. Фото: Павел Ворожцов

Минцифры РФ приступило к тестированию механизма уведомлений с портала «Госуслуги» о получении выплаты в 10 тысяч рублей на школьников. Обратиться за выплатой можно будет с 15 июля до 1 ноября.

Как сообщил глава ведомства Максут Шадаев, совместно с Минтрудом было решено опробовать новый механизм проактивного уведомления пользователей портала госуслуг о новых единовременных выплатах.

Форма заявления на выплату в 10 тысяч рублей будет заполнена на каждого ребёнка-школьника в автоматическом режиме. После этого гражданин получит приглашение зайти в личный кабинет для проверки корректности внесённых данных и отправить заявление в Пенсионный фонд России (ПФР). Это позволит гражданам сэкономить время на заполнение форм.

Если автоматическое уведомление с портала не придёт, то начиная с 15 июля пользователь сможет подписать заявление на портале госуслуг привычным способом или лично в отделении ПФР. При дистанционном обращении через портал госуслуг никаких справок от родителей не потребуется, пишет «Российская газета».

Пособие получат семьи с детьми от шести до 18 лет. Как писала «Областная газета», по словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, выплата охватит более 20 млн детей. На эти цели из федерального бюджета выделят 204 млрд рублей.

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