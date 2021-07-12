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12 июля 2021, 12:01

Президент РФ присвоил звание заслуженного журналиста бывшему редактору трёх свердловских газет

Иван Малахеев

В разные годы Иван Малахеев был ответственным секретарём газеты "Берёзовский рабочий", главным редактором газет "Уральский рабочий", "Вечерний Свердловск", "На смену!". Фото: Галина Соловьёва

Президент России Владимир Путин подписал Указ о награждении госнаградами. Звание заслуженного журналиста РФ присвоено бывшему редактору трёх свердловских газет Ивану Малахееву.

"За заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу присвоить почётное звание "Заслуженный журналист Российской Федерации" Малахееву Ивану Васильевичу - члену региональной общественной организации "Свердловский творческий союз журналистов", - говорится в тексте указа.

В разные годы Иван Малахеев был ответственным секретарём газеты "Берёзовский рабочий", главным редактором газет "Уральский рабочий", "Вечерний Свердловск", "На смену!". Преподавал на факультете журналистики УрФУ. 

Он родился 31 августа 1944 года в городе Берёзовском Свердловской области. В 1964 году окончил Свердловский техникум физической культуры, в 1969-м – факультет журналистики УрГУ (ныне УрФУ). Лауреат премии Союза журналистов СССР (1979 г.), Заслуженный работник культуры РФ, председатель областного совета ветеранов Свердловского творческого Союза журналистов. Автор стихов, изданных в коллективных и собственных сборниках, литературных журналах. Победитель областного творческого конкурса «Камертон» в номинации «Литературные произведения. Профессиональные авторы». Женат, двое детей, есть внуки.

В 2019 году к 75-летнему юбилею Ивана Малахеева "Областная газета" публиковала беседу с ним о настоящей журналистике, гибели уральских газет, фейковых новостях и его новом сборнике стихов.

Областная газета Свердловской области

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