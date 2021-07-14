Проживающим в городах ветеранам сельского труда повысят пенсию

Дополнительная выплата к пенсии за сельский стаж в 2021 году составляет более 1500 рублей. Фото: Владимир Мартьянов

«Недавно случайно услышала, что пенсионерам с 30-летним стажем в сельском хозяйстве, которые переехали в города, повысят пенсии. Неужели это правда? Что в таком случае нужно будет сделать?» – спрашивает 72-летняя жительница Ирбита Вероника Глазунова.

С 2019 года доплату в 25 процентов к пенсии получают ветераны сельских предприятий, у которых трудовой стаж составляет 30 и более лет. Под эту категорию подходит более 500 профессий, среди которых есть доярки, мельники, агрономы, пчеловоды, инженеры, шофёры, ветеринарные врачи, технологи, геодезисты, механизаторы, энергетики и другие специалисты. По данным Отделения Пенсионного фонда России по Свердловской области, такую надбавку в нашем регионе получают 14 тысяч неработающих пенсионеров.

Однако дополнительные выплаты за «сельский» стаж сейчас поступают только тем пенсионерам, которые продолжают жить в сельских поселениях и имеют там прописку. Переехавшие же в города граждане ничего не получают – так же, как и жители населённых пунктов, которые после административного преобразования стали относиться к городам. Этот недочёт решили исправить. И в конце июня этого года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление Правительства РФ о сохранении выплат ветеранам сельского труда даже при переезде в город.

«Люди становятся городскими жителями по разным причинам. Это не должно сказываться на выплатах, которые им предоставило государство», – передаёт слова Михаила Мишустина пресс-служба Правительства России.

Как пояснили журналисту «Облгазеты» в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда России по Свердловской области, новая норма вступит в силу с 1 января 2022 года.

– Повышение пенсии за «сельский» стаж устанавливается получателям страховых пенсий по старости и страховых пенсий по инвалидности в размере 25 процентов от суммы фиксированной выплаты страховой пенсии по старости. В 2021 году он составил 1511,12 рублей, — пояснили в пресс-службе регионального отделения ПФР. – Тем пенсионерам, которым ранее при смене места жительства размер пенсии был пересмотрен без сельской надбавки, доплаты установят автоматически, то есть без заявления.

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Опубликовано в №125 от 14.07.2021