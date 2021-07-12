Уральскую столицу посетила делегация ветеранов из Санкт-Петербурга

Петербургские ветераны высоко оценили опыт Свердловской области по увековечиванию памяти о фронтовиках и тружениках тыла. Фото: СООО ветеранов, пенсионеров

В преддверии 80-летия начала Великой Отечественной войны Екатеринбург посетили представители Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов).

Санкт-петербургская делегация в числе 32 человек стала готовиться к визиту на Урал сразу после 9 Мая. Помощь в его организации оказали губернатор северной столицы Александр Беглов и глава Свердловской области Евгений Куйвашев. Делегация отправилась в путь на поезде «Памяти и славы» – в специальном вагоне, маршрут которого пролегал через три Города трудовой доблести – Пермь, Екатеринбург и Челябинск. Вся поездка заняла неделю. В уральской столице гостей встретили коллеги из Свердловской областной общественной организации (СООО) ветеранов, пенсионеров.

«Нас объединяет гордость за свою Родину и наш народ, ставший 76 лет назад победителем в самой страшной войне. Яркие страницы истории Отечества никто и никогда не сможет переписать, если мы будем рассказывать юному поколению правду о событиях прошлого. Наш долг – сохранить память о героических подвигах фронтовиков, ополченцев и партизан, самоотверженности и стойкости тружеников тыла, нечеловеческих страданиях узников фашистских лагерей», – отметил в приветственном письме ветеранам и жителям Свердловской области Александр Беглов.

В Екатеринбурге делегация познакомилась с достопримечательностями города, посетила Свердловский областной краеведческий музей и возложила цветы к памятнику Уральскому добровольческому танковому корпусу. После экскурсии свердловские и петербургские ветераны обсудили опыт гражданско-патриотической работы в детских садах, школах, техникумах и вузах. Заместитель председателя СООО ветеранов, пенсионеров Янина Кадочникова отметила растущий интерес молодого поколения к военной тематике и рассказала о проекте «Лица Победы», итогом которого стало появление в 44 муниципалитетах региона баннеров с портретами более 300 живых фронтовиков.

– Приятно слышать, что наши свердловские коллеги уделяют так много внимания воспитанию молодёжи в правильном русле, – отметил председатель Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) генерал-майор авиации Василий Волобуев. – Не зря на гербе Свердловской области имеется надпись «Опорный край державы».

На прощание гости из северной Пальмиры передали в дар музею легендарного диктора Юрия Левитана «Свердловск: Говорит Москва!» книгу Эллы Тарановой «Левитан. Голос Сталина». А президент международного благотворительного фонда «Защитников Невского плацдарма» Сергей Панин вручил свердловским ветеранам найденные при раскопках гильзы с землёй, взятой на месте кровопролитных боёв.

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Опубликовано в №125 от 13.07.2021