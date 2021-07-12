Какие причины неуплаты алиментов являются уважительными?

На весах правосудия будут взвешены доводы за и против признания причин неуплаты алиментов уважительными. Фото: Владимир Мартьянов

– В прошлом году моя дочь развелась с мужем, и с той поры тянет двоих детей одна, – пожаловалась в редакцию «Облгазеты» читательница Вера Мартюшева из Екатеринбурга. – Они заключили соглашение о выплате алиментов, но бывший муж условия не выполняет, денег не даёт или даёт совсем мало. Дочка пригрозила, что привлечёт его к ответственности, а он лишь отмахивается: мол, меня не накажут, у меня уважительные причины. А каковы они, эти уважительные причины?

– Действительно, законодательством предусмотрены объективные обстоятельства, не позволяющие человеку вовремя и в полном объёме выплачивать алименты, – объясняет юрист из Екатеринбурга Дмитрий Новосёлов. – Правда, их перечень ограничен, ведь невозможно предусмотреть все житейские ситуации. Поэтому при рассмотрении такого рода дел порой возникают сложности. И не так давно пленум Верховного суда Российской Федерации обобщил судебную практику и издал постановление, в котором дал разъяснения по вопросам, связанным с неуплатой средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

Постановление пленума Верховного суда РФ №6 от 27 апреля 2021 года «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях, связанных с неуплатой средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» можно посмотреть на сайте Верховного суда РФ. Уважительными причинами неуплаты алиментов, по мнению пленума Верховного суда, могут быть признаны такие обстоятельства, которые не зависят от воли человека, обязанного эти средства выплачивать. Это может быть его болезнь, задержка зарплаты работодателем, ошибки при перечислении банком сумм по алиментам, призыв в армию и прохождение военной службы по призыву и прочие причины непреодолимой силы.

– Однако в постановлении указано, что при оценке перечисленных обстоятельств следует принимать во внимание, имелись ли у лица иные возможности для уплаты алиментов, – продолжает Дмитрий Новосёлов. – Скажем, накопления, имущество, иные источники дохода. Учитывается также его материальное и семейное положение. Подчёркнуто, что не может рассматриваться в качестве уважительной причины неуплаты алиментов несогласие с их размером. В этом случае плательщик алиментов должен поставить и решить вопрос об уменьшении суммы. Право на это предусмотрено в статьях 101, 102, 119 Семейного кодекса РФ.

Не может расцениваться как основание для признания причины неуплаты алиментов уважительной и сам факт совместного проживания плательщика алиментов с их получателем. За исключением ситуации, когда плательщик алиментов полностью содержит их получателя, оплачивает коммунальные платежи и прочее. Но всё это, как уточнил юрист, придётся подтвердить документально. Пребывание в местах лишения свободы также не является уважительной причиной для неуплаты алиментов и освобождения от привлечения к ответственности. В данном случае, указывает Верховный суд, необходимо выяснить, привлекался ли заключённый к оплачиваемому труду и не отказывался ли от работы.

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Опубликовано в №124 от 13.07.2021