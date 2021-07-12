Журналист Игорь Белов скончался после продолжительной болезни

Игорь Белов был членом Австрийского журналистского клуба, с которым СТСЖ заключили соглашение о сотрудничестве. Фото: коллаж.

На днях после долгой и тяжёлой болезни скончался член Австрийского журналистского клуба, писатель и журналист Игорь Белов. Об этом Свердловскому творческому союзу журналистов сообщил почётный председатель Австрийского журналистского клуба профессор Фред Турнхайм.

"Игорь был неутомим в своей профессиональной деятельности. Ездил по миру, писал статьи об увиденном, брал интервью у звезд, печатался во множестве изданий в России и Австрии, издал несколько своих книг. Он был очень щедрым человеком, влюблялся в людей, верно дружил с ними, и старался этими отношениями поделиться со всеми вокруг", - говорится в сообщении на сайте СТСЖ.

Свердловский творческий союз журналистов и Австрийский журналистский клуб заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в мае 2017 года. С тех пор коллеги из Австрии, в числе которых был Игорь Белов, не раз приезжали на Средний Урал: они посещали редакции "Областной газеты", информационного агентства ТАСС, "Российскрй газеты" и "Областного телевидения", а также знакомились с главными редакторами муниципальных изданий.

В СТСЖ отметили, что в скором времени будет выпущена последняя книга Игоря Белова.

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