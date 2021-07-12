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12 июля 2021, 20:12

Названы муниципалитеты Свердловской области, где чаще теряются люди

лес

Идти в лес нужно подготовленным. Фото: Галина Соловьёва.

С начала года в свердловский отряд "ЛизаАлерт" поступило 424 заявки о пропаже людей, в том числе в лесах. За июнь - 97.

Такие данные в ходе сегодняшнего брифинга озвучил координатор и основатель отряда "ЛизаАлерт" Свердловской области Станислав Казаков. По его словам, живыми были найдены 286 потерявшихся граждан (67 - за предыдущий месяц), число погибших достигло 44 (12).

Представитель отряда также сообщил, что люди чаще всего теряются в пгт Рефтинский, Первоуральске, Верхней Пышме и Нижнем Тагиле. В свою очередь меньше всего свердловчан исчезает на территории Каменска-Уральского.

Он призвал свердловчан готовится к походу в лес - надевать яркие вещи и брать с собой свисток, который сможет привлечь внимание поисковиков.

"Люди бездумно подходят к лесу. Лес, как и вода ошибок не прощает", - отметил Станислав Казаков.

Если человек потерялся: необходимо сразу звонить в 112 и в поисково-спасательные отряды, а также самостоятельно привлечь родственников и друзей.

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Областная газета Свердловской области

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