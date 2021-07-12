В Екатеринбурге утверждён новый состав Координационного совета по развитию туризма

Возглавил совет заместитель мэра Сергей Плахотин. Фото: Павел Ворожцов

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил новый состав Координационного совета по развитию туризма. В обновлённый состав совета вошли ведущие эксперты отрасли.

Работать над развитием туризма в рамках совета будут: вице-президент Уральского союза экскурсоводов и гидов-переводчиков Константин Брыляков, президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, заведующая кафедрой туристического бизнеса и гостеприимства Уральского государственного экономического университета Ольга Ергунова, директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский, а также представители Уральского союза туриндустрии, клуба отельеров столицы Урала, аэропорта Кольцово и другие.

Главой совета стал заместитель мэра Екатеринбурга Сергей Плахотин, сообщили в пресс-службе администрации города. По его словам, в городе динамично развиваются такие направления внутреннего и въездного туризма, как культурный, исторический, спортивный, событийный, рекреационный, деловой и другие.

Напомним, что в середине июня центр развития туризма Свердловской области представил пять крупных фестивалей этого лета, которые пройдут при финансовой поддержке государства. Все они, естественно, массовые, но организаторы уверяют, что несмотря на тревожную ситуацию в связи с коронавирусом, эти события должны состояться.

Система, по которой совет по развитию туризма в регионе определяет пять самых сильных заявок, действует уже шестой год и вполне эффективна. В этом году эксперты поддержали следующие фестивали: EverJazz (Кадниково, Сысертский ГО), «Лето на заводе» (Сысерть), «Демидов-фест» (пос. Черноисточинск), «Окрошка-фест» (Каменск-Уральский), «Мото-фест» (Ирбит).