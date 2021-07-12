Отделение МФЦ в Академическом переехало в новое здание. Фоторепортаж с открытия

Глава Екатеринбурга заявил, что для развития сети многофункциональных центров в уральской столице была проделана огромная работа. Фото: Галина Соловьёва.

В екатеринбургском микрорайоне Академический по адресу проспект Академика Сахарова, 45 открылось передовое отделение МФЦ "Мои документы". Ранее это отделение располагалось на улице Краснолесья, 127. Фотокорреспондент "Областной газеты" побывал на торжественном открытии и выяснил, чем был обусловлен переезд и какие технологии используются для более качественного обслуживания граждан.

На церемонии открытия присутствовали мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, замгубернатора Свердловской области Олег Чемезов и гендиректор АО Специализированный застройщик "РГ-Академическое" Николай Зуев - именно они разрезали красную ленту на входе в новое отделение МФЦ.

По словам директора ГБУ СО "МФЦ" Анастасии Девятых, решение о переезде отделения было принято исключительно с целью повышения качества обслуживания и удобства для жителей Академического.

Фото: Галина Соловьёва

Глава Екатеринбурга заявил, что для развития сети многофункциональных центров в уральской столице была проделана огромная работа.

"Это те площадки, где люди могут быстро и качественно получить весь набор муниципальных и государственных услуг. Сегодня открылся один из самых крупных офисов МФЦ на территории Екатеринбурга. Рад, что застройщик и управляющая компания "Академически" понимают, что комфорт проживания в районе зависит не только от состояния дорог и благоустройства, но и от наличия таких сервисных центров, как МФЦ", - сказал Алексей Орлов.

Фото: Галина Соловьёва.

После перерезания ленты для гостей провели экскурсию по центру и показали, какие технологии используются в МФЦ для более удобного и быстрого обслуживания горожан. В частности, была представлена новая платформа для обучения сотрудников коммуникативным навыкам с помощью интерактивных ролевых симуляций в виртуальной реальности. Она нужна для сокращения срока адаптации новых сотрудников и повышения качества их общения с клиентами.

Фото: Галина Соловьёва.

МФЦ оборудовано системой электронной очереди, кабинкой для получения загранпаспортов, терминалом для оплаты госпошлин, а также местом для зарядки мобильного устройства. Кроме того, чтобы скрасить своё ожидание, посетители могут наведаться в кофейню, которая находится прямо в отделении многофункционального центра.

Сейчас в уральской столице работают 11 офисов "Мои документы".