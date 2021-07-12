Фёдор Конюхов отправился к Северному полюсу, где развернёт полярную станцию на льдине

11 июля он начал свой новый путь к Северному полюсу на ледоколе "50 лет Победы" из Мурманска. После высадки его ждёт дрейф на полярной станции в одиночку. Фото: карта с сайта Круиз на Северный полюс на атомном ледоколе

Путешественник Фёдор Конюхов в шестой раз отправился к Северному полюсу. В этот раз он собирается разбить там полярную мини-станцию на льдине и дрейфовать на ней 10 дней.

11 июля он начал свой новый путь к Северному полюсу на ледоколе "50 лет Победы" из Мурманска. После высадки его ждёт дрейф на полярной станции в одиночку. Ожидается, что за 10 дней льдина с лагерем Фёдора Конюховым проплывёт 100 км. В это время он будет изучать микропластик в рамках проекта "Чистая Арктика", интенсивность таяния льдов и маршруты их дрейфа, а в свободное время писать картины арктических пейзажей.

"11 июля 2021. Вышли из города-героя Мурманска курсом на Северный полюс. Погода благоприятствует. Впереди нас ждут льды Арктики, но атомный ледокол "50 лет Победы" легко справится с любой задачей. Ждите новостей с 90 градуса северной широты", - написал путешественник в своём Instagram.

В 2019 году "Областная газета" подробно рассказывала о деталях кругосветного перехода Фёдора Конюхова на вёсельной лодке в Южном полушарии. По его возвращении из экспедиции журналисты "ОГ" побывали в месте силы путешественника.

В 2021 году путешественник представлял свою выставку в Екатеринбурге.