Паводок в Верхней Салде, новые рекомендации по вакцинации от коронавируса, победа Италии на Евро: самое интересное в номере за 13 июля

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вчера посетил Верхнюю Салду, где ознакомился с последствиями наводнения и ходом их ликвидации. Режим ЧС здесь пока снимать не планируется.

Министерство здравоохранения России выпустило временные методические рекомендации «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19». Документ направили во все регионы, увидеть его может и любой желающий на сайте ведомства. В рекомендациях можно заметить много любопытного, в первую очередь – очевидное расширение групп населения, которым можно прививаться от коронавируса.

На Среднем Урале началась подготовка к строительству участка трассы Москва – Казань – Екатеринбург, который пройдёт по территории нашего региона. В работах будут задействованы свердловские подрядчики. Об этом Президенту России Владимиру Путину доложил губернатор Евгений Куйвашев 8 июля по видео-конференц-связи во время церемонии открытия Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД).

В Лондоне финальным матчем завершился чемпионат Европы по футболу. Во второй раз в истории турнира судьба встречи решалась в серии послематчевых пенальти, в которой Италия оказалась сильнее Англии. Для итальянской сборной это была вторая победа на Евро в истории: впервые Италия выиграла турнир в 1968 году.