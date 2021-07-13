Смертность в Свердловской области выросла за пять месяцев на 15,7%

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В мае в Свердловской области скончались 4 901 человек, что на 8,2% больше, чем в мае 2020 года. У 411 был официально подтверждён коронавирус. Фото: Галина Соловьёва

Росстат опубликовал данные о скончавшихся и родившихся в регионах за январь-май. В Свердловской области с начала 2021 года скончались 27 627 жителей, родился 17 101 человек. Естественная убыль населения составляет 10,5 тысячи человек.

Это на 60% больше показателей аналогичного периода прошлого года (- 6 533). Напомним, что на начало 2021 года численость населения в Свердловской области составляла 4 млн 292 тысячи человек.

На Среднем Урале самый высокий показатель естественной убыли населения среди регионов УрФО. Естественный прирост населения наблюдается в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Естественная убыль - таже в Челябинской (-7 644) и Курганской (-3 274) областях.

В мае в Свердловской области скончались 4 901 человек, что на 8,2% больше, чем в мае 2020 года. У 411 был официально подтверждён коронавирус. Родились 3 365 детей - на 0,8% больше, чем в прошлом году.

В апреле в регионе скончались 4 969 человек, в том числе 462 уральца с подтверждённым коронавирусом. За весенний месяц родились 3 325 малышей.

Областная газета Свердловской области

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