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13 июля 2021, 10:49

В Екатеринбурге оштрафовали фирму микрозаймов за звонки должнику и его маме

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Организации назначен штраф в размере 200 тыс. рублей. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге к судебным приставам обратился клиент микрофинансовой организации. Мужчина заявил, что ему и его матери на телефон стали поступать навязчивые звонки и смс-сообщения.

Как рассказал екатеринбуржец, между ним и микрофинансовой организацией был заключён договор займа. В связи с образовавшейся задолженностью ему начали поступать многочисленные звонки. При этом звонившие в грубой форме угрожали и требовали вернуть долг, передаёт пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

По данному факту приставами была проведена проверка. Позже Кировский районный суд Екатеринбурга привлёк  ООО «Империал» к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.57 КоАП РФ (Незаконное осуществление лицом, не включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности...). Организации назначен штраф в размере 200 тыс. рублей.

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Областная газета Свердловской области

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