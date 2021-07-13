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13 июля 2021, 12:28

Депутаты свердловского Заксобрания утвердили 14 членов областной Общественной палаты

Законодательное собрание Свердловской области

14 кандидатов утвердили единым списком. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня, 13 июля, в ходе очередного заседания Законодательного собрания Свердловской области депутаты рассмотрели вопрос о назначении членов Общественной палаты (ОП) региона. Они утвердили 14 человек в консультативно-совещательный орган из 42 существующих мест.

С докладом по данной теме выступил председатель комитета ЗССО по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Ершов. Он рассказал, что «по итогам проверки все 25 представлений (о назначении — прим. ред.) были признаны соответствующими установленным требованиям».

По словам докладчика, по итогам собеседований и рейтингового голосования комиссия подготовила свои предложения по 14 кандидатурам для последующего утверждения на заседании областного парламента.

В новый состав ОП было предложено включить:

  • Бадаев Феликс Иосифович (СРОО «Свердловское диабетическое общество»),
  • Бугров Дмитрий Витальевич (РОО «Волонтёрский центр Свердловской области»),
  • Винницкий Владимир Ильич (РОР «Объединение предпринимательских организаций работодателей малого и среднего бизнеса Свердловской области»),
  • Зверева Елена Владимировна (Региональная общественная молодёжная организация Свердловская областная организация Российского союза молодёжи),
  • Киселёв Алексей Михайлович (Свердловский областной союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Свердловской области»),
  • Коленсиков Борис Иванович (АНО «Научно-практическое социально-педагогическое объединение «Благое дело»),
  • Крапивина Лариса Александровна (СРОО «Каравелла»),
  • Лаврикова Юлия Георгиевна (СРОО «Уральская экологическая инициатива»)
  • Лукичёва Анастасия Евгеньевна (фонд «Альфапатриот»),
  • Павленко Сергей Александрович (Уральская ассоциация «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма»),
  • Спектор Шлёма Ицкович (РОО «Свердловская областная ассоциация бывших узников гетто и нацистских концлагерей»),
  • Судаков Юрий Дмитриевич (СООО ветеранов войны, труда и боевых действий, государственной службы и пенсионеров),
  • Тетерин Евгений Павлович (СРОО содействия ветеранам военных действий и боевых конфликтов),
  • Щёлоков Владимир Фёдорович (Союз предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области).

Депутаты проголосовали за постановление в целом, обновив часть состава областной Общественной палаты. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина поздравила от лица депутатов и от себя лично утверждённых членов ОП. «Мы желаем успехов в работе новому созыву», - сказала она.

Справка:

Формирование состава Общественной палаты проходит в три этапа.

В состав Общественной палаты Свердловской области входит 42 человека.

По 14 членов ОП утверждают губернатор Свердловской области и региональное Законодательное собрание по представлению зарегистрированных на территории Среднего Урала структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений.

Еще 14 членов Общественной палаты определяются членами ОП, утверждёнными губернатором, и членами ОП, утверждёнными Законодательным собранием области, из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями, зарегистрированными на территории Свердловской области.

Как пояснили «Областной газете» в Общественной палате, у губернатора есть время для утверждения 14 членов ОП до 21 июля. После того, как от главы региона и Законодательного собрания в ОП поступят нормативные акты об утверждённых членах, у консультативно-совещательного органа будет три дня для формирования комиссии по утверждению оставшихся 14 членов Палаты.

Областная газета Свердловской области

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