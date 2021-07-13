Депутаты свердловского Заксобрания утвердили 14 членов областной Общественной палаты

Сегодня, 13 июля, в ходе очередного заседания Законодательного собрания Свердловской области депутаты рассмотрели вопрос о назначении членов Общественной палаты (ОП) региона. Они утвердили 14 человек в консультативно-совещательный орган из 42 существующих мест.
С докладом по данной теме выступил председатель комитета ЗССО по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Ершов. Он рассказал, что «по итогам проверки все 25 представлений (о назначении — прим. ред.) были признаны соответствующими установленным требованиям».
По словам докладчика, по итогам собеседований и рейтингового голосования комиссия подготовила свои предложения по 14 кандидатурам для последующего утверждения на заседании областного парламента.
В новый состав ОП было предложено включить:
- Бадаев Феликс Иосифович (СРОО «Свердловское диабетическое общество»),
- Бугров Дмитрий Витальевич (РОО «Волонтёрский центр Свердловской области»),
- Винницкий Владимир Ильич (РОР «Объединение предпринимательских организаций работодателей малого и среднего бизнеса Свердловской области»),
- Зверева Елена Владимировна (Региональная общественная молодёжная организация Свердловская областная организация Российского союза молодёжи),
- Киселёв Алексей Михайлович (Свердловский областной союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Свердловской области»),
- Коленсиков Борис Иванович (АНО «Научно-практическое социально-педагогическое объединение «Благое дело»),
- Крапивина Лариса Александровна (СРОО «Каравелла»),
- Лаврикова Юлия Георгиевна (СРОО «Уральская экологическая инициатива»)
- Лукичёва Анастасия Евгеньевна (фонд «Альфапатриот»),
- Павленко Сергей Александрович (Уральская ассоциация «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма»),
- Спектор Шлёма Ицкович (РОО «Свердловская областная ассоциация бывших узников гетто и нацистских концлагерей»),
- Судаков Юрий Дмитриевич (СООО ветеранов войны, труда и боевых действий, государственной службы и пенсионеров),
- Тетерин Евгений Павлович (СРОО содействия ветеранам военных действий и боевых конфликтов),
- Щёлоков Владимир Фёдорович (Союз предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области).
Депутаты проголосовали за постановление в целом, обновив часть состава областной Общественной палаты. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина поздравила от лица депутатов и от себя лично утверждённых членов ОП. «Мы желаем успехов в работе новому созыву», - сказала она.
Справка:
Формирование состава Общественной палаты проходит в три этапа.
В состав Общественной палаты Свердловской области входит 42 человека.
По 14 членов ОП утверждают губернатор Свердловской области и региональное Законодательное собрание по представлению зарегистрированных на территории Среднего Урала структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений.
Еще 14 членов Общественной палаты определяются членами ОП, утверждёнными губернатором, и членами ОП, утверждёнными Законодательным собранием области, из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями, зарегистрированными на территории Свердловской области.
Как пояснили «Областной газете» в Общественной палате, у губернатора есть время для утверждения 14 членов ОП до 21 июля. После того, как от главы региона и Законодательного собрания в ОП поступят нормативные акты об утверждённых членах, у консультативно-совещательного органа будет три дня для формирования комиссии по утверждению оставшихся 14 членов Палаты.