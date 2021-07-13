Депутаты свердловского Заксобрания утвердили 14 членов областной Общественной палаты

14 кандидатов утвердили единым списком. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня, 13 июля, в ходе очередного заседания Законодательного собрания Свердловской области депутаты рассмотрели вопрос о назначении членов Общественной палаты (ОП) региона. Они утвердили 14 человек в консультативно-совещательный орган из 42 существующих мест.

С докладом по данной теме выступил председатель комитета ЗССО по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Ершов. Он рассказал, что «по итогам проверки все 25 представлений (о назначении — прим. ред.) были признаны соответствующими установленным требованиям».

По словам докладчика, по итогам собеседований и рейтингового голосования комиссия подготовила свои предложения по 14 кандидатурам для последующего утверждения на заседании областного парламента.

В новый состав ОП было предложено включить:

Бадаев Феликс Иосифович (СРОО «Свердловское диабетическое общество»),

(СРОО «Свердловское диабетическое общество»), Бугров Дмитрий Витальевич (РОО «Волонтёрский центр Свердловской области»),

(РОО «Волонтёрский центр Свердловской области»), Винницкий Владимир Ильич (РОР «Объединение предпринимательских организаций работодателей малого и среднего бизнеса Свердловской области»),

(РОР «Объединение предпринимательских организаций работодателей малого и среднего бизнеса Свердловской области»), Зверева Елена Владимировна (Региональная общественная молодёжная организация Свердловская областная организация Российского союза молодёжи),

(Региональная общественная молодёжная организация Свердловская областная организация Российского союза молодёжи), Киселёв Алексей Михайлович (Свердловский областной союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Свердловской области»),

(Свердловский областной союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Свердловской области»), Коленсиков Борис Иванович (АНО «Научно-практическое социально-педагогическое объединение «Благое дело»),

(АНО «Научно-практическое социально-педагогическое объединение «Благое дело»), Крапивина Лариса Александровна (СРОО «Каравелла»),

(СРОО «Каравелла»), Лаврикова Юлия Георгиевна (СРОО «Уральская экологическая инициатива»)

(СРОО «Уральская экологическая инициатива») Лукичёва Анастасия Евгеньевна (фонд «Альфапатриот»),

(фонд «Альфапатриот»), Павленко Сергей Александрович (Уральская ассоциация «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма»),

(Уральская ассоциация «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма»), Спектор Шлёма Ицкович (РОО «Свердловская областная ассоциация бывших узников гетто и нацистских концлагерей»),

(РОО «Свердловская областная ассоциация бывших узников гетто и нацистских концлагерей»), Судаков Юрий Дмитриевич (СООО ветеранов войны, труда и боевых действий, государственной службы и пенсионеров),

(СООО ветеранов войны, труда и боевых действий, государственной службы и пенсионеров), Тетерин Евгений Павлович (СРОО содействия ветеранам военных действий и боевых конфликтов),

(СРОО содействия ветеранам военных действий и боевых конфликтов), Щёлоков Владимир Фёдорович (Союз предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области).

Депутаты проголосовали за постановление в целом, обновив часть состава областной Общественной палаты. Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина поздравила от лица депутатов и от себя лично утверждённых членов ОП. «Мы желаем успехов в работе новому созыву», - сказала она.

Справка: Формирование состава Общественной палаты проходит в три этапа. В состав Общественной палаты Свердловской области входит 42 человека. По 14 членов ОП утверждают губернатор Свердловской области и региональное Законодательное собрание по представлению зарегистрированных на территории Среднего Урала структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений. Еще 14 членов Общественной палаты определяются членами ОП, утверждёнными губернатором, и членами ОП, утверждёнными Законодательным собранием области, из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями, зарегистрированными на территории Свердловской области.

Как пояснили «Областной газете» в Общественной палате, у губернатора есть время для утверждения 14 членов ОП до 21 июля. После того, как от главы региона и Законодательного собрания в ОП поступят нормативные акты об утверждённых членах, у консультативно-совещательного органа будет три дня для формирования комиссии по утверждению оставшихся 14 членов Палаты.